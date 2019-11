Vấn đề nóng nhất đang được cơ quan chức năng và các doanh nghiệp (DN) quan tâm hiện nay là diễn biến giá cả các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, đặc biệt là mặt hàng thịt heo, trong những tháng cuối năm và các giải pháp ổn định thị trường, không để xảy ra biến động quá lớn.

Nguồn hàng tăng 15%-40%

Tại buổi làm việc với Sở Công Thương TP HCM về chuẩn bị nguồn hàng cung ứng Tết Canh Tý 2020 mới đây, đại diện Liên hiệp HTX Thương mại TP HCM (Saigon Co.op) cho biết nhà bán lẻ này đã chuẩn bị đủ nguồn hàng và sẵn sàng cung ứng theo kế hoạch, bảo đảm cung cấp hàng hóa đa dạng, phong phú với chất lượng được kiểm soát chặt cho người tiêu dùng cả nước, đồng thời tham gia kìm giữ giá.

Cụ thể, từ tháng 6, Saigon Co.op đã làm việc với các nhà cung cấp để chuẩn bị nguồn hàng Tết. Theo kế hoạch, tổng trữ lượng hàng hóa phân phối tại hệ thống Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Cheers, Smile, bao gồm hàng bình ổn giá, trong 3 tháng trước, trong và sau Tết sẽ tăng 15%-40% so với năm trước. Trong đó, bảo đảm hàng bình ổn 3 tháng trước, trong và sau Tết; chủ yếu là nhóm thực phẩm tươi sống và các mặt hàng thiết yếu, hàng đặc trưng Tết. Riêng nhóm hàng nhãn riêng cũng kịp thời cho ra mắt những sản phẩm mới phục vụ Tết như các loại hạt, mứt, bánh kẹo, nước giải khát với giá tốt. Các nhóm đặc sản 3 miền dự kiến sẽ được bổ sung mới khoảng hơn chục loại của đủ 3 miền Nam - Trung - Bắc.

Nguồn thịt heo tươi sống tại hệ thống siêu thị Co.opmart vẫn ổn định về số lượng Ảnh: Thiên Thư

Bên cạnh các mặt hàng truyền thống, do diễn biến bệnh dịch và thời tiết phức tạp, tỉ lệ tái đàn chưa cao, Saigon Co.op đang chủ động lên phương án trữ lượng thịt heo, thịt gia cầm và thủy hải sản để chủ động bình ổn giá, ổn định thị trường dịp Tết. "Về công tác bảo đảm chất lượng, từ tháng 10, hệ thống đã bắt đầu tăng tần suất kiểm soát chất lượng hàng hóa lên 2-4 lần so với trung bình 6 tháng đầu năm, cao điểm 2 tháng cận Tết dự kiến sẽ tăng tần suất lấy mẫu lên gấp 8-10 lần so với quy chuẩn hiện nay" - đại diện Saigon Co.op thông tin thêm.

Linh hoạt nguồn cung thịt heo

Theo ghi nhận của Sở Công Thương TP HCM, trong 3 tuần qua, từ ngày 21-10 đến 19-11, giá thịt heo tăng liên tiếp, với mức tăng tổng cộng ít nhất 10.000 đồng/kg: heo hơi (loại 1) từ 57.500 đồng/kg trong ngày 21-10 đã chạm mốc 68.500 đồng/kg trong ngày 19-11. Heo mảnh loại 1 từ 74.000 đồng/kg lên mức 90.000 đồng/kg. Tính từ thời điểm đó đến nay, TP đã 2 lần điều chỉnh giá thịt heo trong chương trình bình ổn thị trường. Hiện giá bán hàng bình ổn thị trường các mặt hàng thịt heo ở mức 118.000 đồng/kg thịt đùi, 117.000 đồng/kg thịt vai, 119.000 đồng/thịt cốt lết, 125.000 đồng/kg sườn già, 114.000 đồng/kg chân giò, 117.000 đồng/kg thịt nách, 140.000 đồng/kg thịt nạc (dăm, vai, đùi), 167.000 đồng/kg thịt ba rọi. Về nguồn thịt heo đông lạnh, 10 tháng đầu năm, DN đã nhập khẩu 10.820 tấn thịt heo qua cửa khẩu Hải quan TP HCM, kim ngạch 21,325 triệu USD (tăng 6.581 tấn và gần 12,916 triệu USD so với 10 tháng đầu năm 2018). Trong đó, nhập khẩu nhiều nhất từ các nước: Brazil 5.685 tấn với kim ngạch 11,41 triệu USD; Mỹ 1.109 tấn với kim ngạch 2,317 triệu USD; Ba Lan 1.494 tấn với kim ngạch 2,869 triệu USD; Bỉ 346 tấn với kim ngạch 972.000 USD; Hà Lan 236 tấn với kim ngạch 479.000 USD.

Theo ông Đỗ Quốc Huy, Giám đốc marketing Saigon Co.op, đến nay, nguồn hàng thịt heo tươi sống lẫn sản phẩm chế biến từ nguyên liệu chính là thịt heo như chả lụa, lạp xưởng..., các nhà cung cấp đưa vào hệ thống siêu thị vẫn ổn định về số lượng. Do hầu hết các nhà cung cấp thịt heo lớn cho các siêu thị đều có tham gia chương trình bình ổn thị trường lương thực, thực phẩm trên địa bàn TP HCM nên giá thịt heo bán tại siêu thị chỉ điều chỉnh theo bảng giá chung của chương trình. "Saigon Co.op đang xem xét khả năng nhập khẩu thịt heo đông lạnh để bổ sung nguồn cung. Bên cạnh đó là phối hợp chặt với nhà cung cấp để có chính sách giá hợp lý, đặc biệt trong trường hợp giá các mặt hàng thực phẩm khác có nguy cơ bị đẩy lên theo giá thịt heo, nếu diễn biến giá thịt heo không được kiểm soát và bình ổn trở lại" - ông Đỗ Quốc Huy nói.

Ông Nguyễn Anh Đức, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Saigon Co.op, thì cho rằng Tết này, người tiêu dùng sẽ có những thay đổi rõ ràng hơn trong thói quen tiêu dùng, chuyển qua tiêu thụ thịt gà và thịt vịt, bò... nhiều hơn. Saigon Co.op đã làm việc với các đối tác cung ứng các loại thịt thay thế thịt heo để chốt sản lượng và giữ giá các mặt hàng này nhằm góp phần bình ổn thị trường thực phẩm Tết.

Siêu thị Co.opmart Tô Ký - một trong những điểm bán mới vừa được Saigon Co.op đưa vào hoạt động Ảnh: Thiên Thư

Tăng sản phẩm sơ chế, nấu chín bằng thịt đông lạnh

Bà Nguyễn Huỳnh Trang, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP HCM, cho hay khảo sát thực tế tại các siêu thị, chợ cho thấy giá thịt heo tăng cao nhưng không xảy ra hiện tượng thiếu hàng, hút hàng. Đặc biệt, tại các siêu thị, lượng thịt heo bán ra mỗi ngày vẫn bảo đảm nhu cầu tiêu dùng. Trước thực trạng đó, Sở Công Thương mong muốn các DN sát cánh cùng UBND TP HCM và Sở Công Thương thực hiện tốt nhiệm vụ bình ổn thị trường, bảo đảm nguồn hàng cung ứng ra thị trường và giá cả.

Mặc dù vậy, trước diễn biến giá heo tăng chóng mặt, Sở Công Thương đề nghị các DN có giải pháp tăng nguồn cung thịt heo và chủ động tăng nguồn thịt gà, vịt, bò để bù đắp cho thịt heo. Bên cạnh đó, đề nghị các siêu thị sử dụng nguyên liệu thịt đông lạnh cho các sản phẩm chế biến, sơ chế (như thịt kho trứng, thịt tẩm ướp gia vị sẵn...) để khách hàng mua về dùng ngay hoặc làm chín là có thể dùng được; từ đó giảm bớt lượng thịt heo tươi sử dụng trong các gia đình. Song song đó là khuyến mãi, giảm giá để vận động khách hàng dùng thịt vịt, gà thay thế thịt heo.



Giảm giá sớm, khoa học Ông Đỗ Quốc Huy cho biết trước những diễn biến phức tạp của thị trường, nhất là ảnh hưởng dắt dây của giá thịt heo, gần 800 điểm bán thuộc Saigon Co.op sẽ cố gắng giữ giá và giảm giá. Đặc biệt, bộ phận kinh doanh của hệ thống này sẽ thiết kế giảm giá sớm và khoa học để giảm áp lực mua sắm cho người dân, mục tiêu là đến những ngày cận Tết chỉ cần mua các loại thực phẩm tươi sống hoặc đặt mua các món chế biến sẵn ở siêu thị, tiện lợi và tiết kiệm thời gian. "Chúng tôi đã đàm phán với các nhà cung cấp, gần như chốt được chương trình giảm giá đến 50% cho hơn 10.000 sản phẩm Tết và mười ngày cận Tết có thể tiếp tục giảm giá sâu hơn nữa. Đặc biệt sẽ có khoảng 60 mẫu giỏ quà Tết giá tốt để đáp ứng nhu cầu sử dụng và biếu tặng" - ông Huy tiết lộ.