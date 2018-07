Sử dụng điện sao cho khéo!

14/07/2018 07:00

Từ tháng 3, TP HCM bước vào mùa nắng nóng, nhiệt độ trung bình nhiều ngày từ 38-39 độ C, có thời điểm lên đến 40 độ C khiến nhu cầu tiêu thụ điện cho các thiết bị giải nhiệt, đặc biệt là máy lạnh, tăng theo. Theo thống kê của Tổng Công ty Điện lực TP HCM (EVN HCMC), sản lượng điện tiêu thụ trong ngày từ trên 70 triệu KWh/ngày trong tháng 3 tăng dần lên hơn 80 triệu KWh/ngày trong tháng 4, đỉnh điểm tháng 5 có ngày đến khoảng 81 triệu KWh/ngày và đến tháng 6 vẫn chưa có xu hướng giảm.



Điện sinh hoạt tăng hơn 10%

Tăng mạnh nhất là khu vực điện dùng cho sinh hoạt. Bình quân trong các tháng 3, 4, 5, 6 nhu cầu điện sinh hoạt đã tăng hơn 10% so với tháng trước, cá biệt một số hộ tăng đến hơn 30%. Bất ngờ vì hóa đơn tiền điện tăng cao so với trước, một số hộ khách hàng đã thắc mắc đến công ty điện lực, đặt nghi vấn về lý do tiền điện tăng đột ngột cũng như khả năng đội giá do nhân viên điện lực ghi điện trễ so với phiên lộ trình hoặc ghi sai chỉ số điện.

Giải đáp thắc mắc của khách hàng, bà Nguyễn Ngọc Tường Vi, quyền Trưởng Ban Kinh doanh EVN HCMC, cho biết số liệu thống kê của tổng công ty cho thấy hộ sử dụng điện từ 400 KWh/tháng trở lên từ tháng 4 tăng mạnh hơn so với các tháng trước, từ 385.000 hộ trong tháng 3 lên khoảng 600.000 hộ trong các tháng 4, 5, 6 (tháng 5 cao nhất với 617.000 hộ). "Số hộ dùng điện ở mức bậc thang 5, 6 nhiều như thế sẽ ảnh hưởng làm tăng cao giá điện so với các tháng trước" - bà Tường Vi cho biết.

Nhân viên Tổng Công ty Điện lực TP HCM tư vấn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm cho khách hàng là hộ gia đình. Ảnh: MẠNH CƯỜNG

Kiểm tra chặt để tránh sai sót

Về lịch ghi chỉ số điện, bà Tường Vi cho biết hiện nay việc ghi điện ở TP HCM được thực hiện thống nhất theo lịch của EVN HCMC. Ngày ghi điện thông thường không thay đổi, một số ít trường hợp có thay đổi trước hoặc sau một ngày, trừ trường hợp bất khả kháng và đều có thông báo cho khách hàng. Ngoài ra, tổng công ty cũng yêu cầu các công ty điện lực phải thực hiện ghi điện đúng ngày thông báo; thời gian ghi điện, thu tiền điện đều được giám sát chặt chẽ để bảo đảm không sai sót, ảnh hưởng đến hóa đơn tiêu thụ hằng tháng của khách hàng sử dụng điện.

"Khả năng nhân viên ghi nhầm số điện khó xảy ra vì chúng tôi kiểm tra rất chặt chẽ; khi khách hàng có thắc mắc sẽ tiến hành xử lý ngay, không để xảy ra sai sót. Chúng tôi đề nghị khách hàng, người dân nếu thấy có gì không bình thường trong quá trình sử sụng điện có thể gọi ngay đến trung tâm chăm sóc khách hàng của EVN HCMC qua số điện thoại 1900545454 để được tư vấn, chăm sóc tốt nhất. Chúng tôi cam kết giải quyết những thắc mắc của người dân ngay trong ngày" - bà Tường Vi khẳng định.

"4 đúng" trong sử dụng điện Tổng Công ty Điện lực TP HCM khuyến cáo khách hàng sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, tuân thủ nguyên tắc 4 đúng: đúng lúc, đúng chỗ, đúng cách, đúng yêu cầu để tránh lãng phí tiền điện. Khi mua thiết bị điện, nhất là những thiết bị có công suất tiêu thụ lớn, khách hàng nên mua những sản phẩm có dán nhãn tiết kiệm năng lượng. Ngoài ra, người dân cũng cần kiểm tra lại đường dây và thiết bị bảo vệ điện trong nhà để bảo đảm an toàn cũng như chống thất thoát, tổn hao điện.

Phương An