Ngày 21-9, phóng viên Báo Người Lao Động đã trao đổi thêm với ông Francis Lee, Trưởng đại diện Hiệp hội Táo Washington tại Việt Nam về số liệu 2 triệu thùng táo Mỹ (mỗi thùng 20 kg) được nhập khẩu về Việt Nam trong 1 năm được ông thông tin tại sự kiện "Khám phá mỹ vị Hoa Kỳ" diễn ra ngày 20-9 tại TP HCM.



Ông Francis Lee, Trưởng đại diện Hiệp hội Táo Washington

Theo đó, ông Francis Lee xác nhận lại về số liệu này và cho biết đây là sản lượng của năm 2019, là năm Việt Nam nhập khẩu táo Mỹ kỷ lục. Năm 2021, số lượng táo Việt Nam nhập khẩu còn 1,5 triệu thùng do ảnh hưởng COVID-19 và Mỹ mất mùa táo. Việt Nam nhập khẩu rất nhiều giống táo như: Gala, Ambrosia, Rockit, Envy, Red Delicious, táo xanh,…, giá giao dịch từ 20 – 40 USD/thùng.

Theo ông Francis Lee, bang Washington là "thủ phủ" của táo Mỹ, Việt Nam nhập khẩu chủ yếu từ nguồn này với khoảng 99% còn các bang khác mỗi năm dưới 10 container nên số liệu này có thể đại diện cho táo Mỹ nhập khẩu về Việt Nam.

Mỗi năm Mỹ sản xuất khoảng 130 triệu thùng táo, xuất khẩu từ 30 – 40 triệu thùng, với lượng nhập khẩu lớn, tại châu Á, Việt Nam là thị trường lớn thứ 2 của táo Washington (sau Đài Loan – Trung Quốc).

Táo Mỹ đang đầu mùa

Trưởng đại diện Hiệp hội Táo Washington cho hay ông nhận nhiệm vụ từ năm 2001, khi đó sản lượng táo nhập khẩu của Việt Nam chỉ mới 100.000 thùng/năm và tăng trưởng nhanh liên tục. Khoảng 10 năm nay, khi Việt Nam có thêm nhiều nguồn cung táo khác ngoài Mỹ, Trung Quốc còn có Nam Phi, New Zeland, Úc, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản,… thì tốc độ tăng trưởng chậm lại.

Dù vậy, về tương lai, ông Francis Lee cho rằng thị trường Việt Nam còn có thể tăng trưởng 8%/năm nhờ thị trường ở các tỉnh cũng rất phát triển, sau các TP lớn như: Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng.

Ông Francis Lee cho biết táo là loại quả tốt cho sức khỏe, người Mỹ có câu "one apple per day keeps doctor away" (một quả táo mỗi ngày giúp bác sĩ tránh xa) nên được thị trường Việt Nam ưa chuộng. Không chỉ ngon, táo Mỹ còn có hình thức đẹp nên được nhiều người Việt chọn để biếu tặng, thờ cúng nên được tiêu thụ rất mạnh vào dịp lễ Tết.

Ngoài táo, ông Francis Lee còn đại diện cho ngành cherry và nho Mỹ tại Việt Nam, 2 mặt hàng này Việt Nam nhập khẩu với số lượng số 1 Đông Nam Á.

Đối với ngành rau quả, Mỹ là thị trường cung cấp có giá trị lớn số 2 (chỉ sau Trung Quốc) cho Việt Nam với giá trị hơn 308 triệu USD năm 2021, là ngành xuất siêu sang Việt Nam khi rau quả Việt Nam sang Mỹ chỉ đạt 222,9 triệu USD trong cùng thời gian.



Tính đến 8 tháng năm 2022, Mỹ đã xuất khẩu 213,5 triệu USD rau quả sang nước ta, tăng gần 6% so với cùng kỳ năm ngoái.