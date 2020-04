Ngày 31-3, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM đã kiểm tra một số điểm cung cấp suất ăn cho các khu cách ly tại TP HCM như Co.opmart Huỳnh Tấn Phát, Co.opmart Bình Tân, Co.opmart Chu Văn An…

Cung cấp gần 30.000 suất ăn/ngày

Hoạt động kiểm tra này nằm trong kế hoạch phối hợp giữa Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM và Liên hiệp HTX Thương mại TP HCM (Saigon Co.op) theo Biên bản ghi nhớ giữa 2 bên về việc kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại các đơn vị cung cấp suất ăn sẵn cho các khu cách ly tập trung tại TP HCM. Nội dung kiểm tra gồm: kiểm tra tính pháp lý, nguồn gốc thực phẩm, hợp đồng - hóa đơn cung cấp, kho, khu vực chế biến thức ăn, formol trong thực phẩm.

Tại Co.opmart Huỳnh Tấn Phát, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM đánh giá siêu thị có đầy đủ giấy tờ chứng nhận chất lượng hàng hóa, hóa đơn chứng từ; điều kiện khu vực chế biến thức ăn bảo đảm đúng quy định và yêu cầu siêu thị tiếp tục bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong công tác chế biến, vận chuyển, cung cấp suất ăn cho các khu cách ly.

Quá trình tiếp nhận nguyên liệu, bảo quản, vận chuyển luôn được kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm

Co.opmart Huỳnh Tấn Phát là 1 trong 31 siêu thị Co.opmart tại TP HCM đang cung cấp suất ăn cho các khu cách ly. Đại diện Saigon Co.op cho biết mỗi ngày, hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra cung cấp gần 30.000 suất ăn cho 13 khu cách ly. Trong đó, Co.opXtra Linh Trung là đơn vị cung cấp nhiều suất ăn nhất với hơn 3.000 suất/ngày cho khu cách ly ký túc xá ĐHQG TP HCM. Co.opmart Huỳnh Tấn Phát cung cấp 530 suất ăn/ngày cho 3 khu cách ly là Trung tâm Y tế quận 7, resort Phương Nam (huyện Cần Giờ) và resort Cần Giờ. Bà Nguyễn Thị Thu Đông, Giám đốc siêu thị Co.opmart Huỳnh Tấn Phát, cho biết thực đơn các suất ăn này rất đa dạng với hơn 60 món, chay mặn đầy đủ, từ phở, nui, bún, cơm… với 3 bữa chính: sáng, trưa và chiều. Mỗi ngày, thực đơn sẽ được lên và thực hiện theo sự lựa chọn của khách hàng tại các khu cách ly; mỗi phần ăn luôn có đủ các món canh, mặn, xào hoặc luộc. Theo bà Đông, những người được cách ly chọn món ăn đơn giản, không đòi hỏi nhiều và đa số thích đổi món đồ xào, canh.

Bộ phận bếp tăng ca liên tục

Đại diện Saigon Co.op cho biết: "Bảo đảm chất lượng món ăn, vệ sinh an toàn thực phẩm, phải đầy đủ dinh dưỡng, no bụng và an toàn là tiêu chí mà đơn vị đặt lên hàng đầu". Để vừa đáp ứng số lượng đặt hàng ngày càng tăng vừa bảo đảm vệ sinh, dinh dưỡng, bộ phận tươi sống và bếp của 31 siêu thị trên địa bàn đang phải tăng ca liên tục, nhiều nhân viên phải có mặt từ 3 giờ 30 phút để tiếp nhận, sơ chế nguyên liệu để chế biến, đóng gói, vận chuyển và giao thức ăn cho các khu cách ly.

Do lượng người tại các khu cách ly tập trung tăng cao nên các siêu thị trực thuộc Saigon Co.op đã huy động lực lượng tại chỗ và bộ phận văn phòng Saigon Co.op cùng tham gia. Mặt khác, Saigon Co.op đang tìm thêm công ty, cơ sở cung cấp suất ăn trên địa bàn TP HCM để phối hợp thực hiện các suất ăn. Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM đã giới thiệu danh sách 200 công ty, cơ sở cung cấp suất ăn trên địa bàn đủ điều kiện, Saigon Co.op đã liên hệ với một số đơn vị.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM cũng đã có công văn gửi các KCX-KCN, quản lý khu công nghệ cao, LĐLĐ TP HCM, UBND 24 quận, huyện, cơ sở tổ chức bếp ăn tập thể, cơ sở chế biến suất ăn sẵn đề nghị cơ sở chế biến suất ăn sẵn có kế hoạch và phương án phối hợp với các đơn vị nhận suất ăn, bảo đảm các biện pháp kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm trong suốt quá trình tiếp nhận nguyên liệu, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển.