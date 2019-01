Tăng cường dịch vụ đón Tết

18/01/2019 08:12

Co.op+ là dịch vụ cung cấp các tiện ích như thanh toán hóa đơn điện, điện thoại, internet, truyền hình cáp, vay tiêu dùng... đặt vé xe hoặc mua thẻ cào điện tử/thẻ cào để nạp tiền điện thoại và game tại các siêu thị mà không cần tốn nhiều thời gian đến địa điểm thu chính thức của các dịch vụ này.

Cụ thể, dịch vụ thu hộ tiền điện được bổ sung trên 45 tỉnh/thành trong cả nước, gồm: Bắc Ninh, Thái Bình, Quảng Ninh, Sơn La, Đắk Lắk, Bình Định, Gia Lai, Cao Bằng, Huế, Ninh Thuận, Nam Định, Thái Nguyên, Cần Thơ, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Nghệ An, Hòa Bình, Ninh Bình, Bắc Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Yên, Hà Giang, Lai Châu, Khánh Hòa, Quảng Trị, Lạng Sơn, Bình Dương, Tiền Giang, Tây Ninh, Kiên Giang, An Giang, Cà Mau, Lâm Đồng, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Bình Thuận, Trà Vinh, Bến Tre, Đồng Nai, Bình Phước, Hậu Giang, Long An, Vũng Tàu và một số khu vực nội - ngoại thành TP Hà Nội. Dịch vụ thu hộ tiền nước bổ sung ở Đồng Nai và khu vực ngoại thành TP HCM.

Từ ngày 1-1, Co.op+ bổ sung nhiều tiện ích mớiẢnh: thu diệu

Dịch vụ vay trả góp có bổ sung thêm OCB, Mcredit, Maritime Bank (MSB), Mirae Asset, ATM Online. Các Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food khu vực Nam Sài Gòn và khu đô thị Phú Mỹ Hưng thì triển khai thêm dịch vụ thu hộ tiền internet, tiền điện thoại cố định.

Cũng từ đầu năm 2019, một số dịch vụ mới được bổ sung trong hệ thống các điểm bán lẻ trực thuộc Saigon Co.op như mã thẻ game Megacard; thu hộ tiền vé đặt chỗ Vexere; thu hộ phí đường bộ không dừng VETC.

M. Trang