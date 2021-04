Đây là những giải pháp được Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết chiều 15-4 trước tình trạng hàng ngàn hành khách xếp hàng dài ở khu vực soi chiếu an ninh gây ùn ứ cục bộ sáng cùng ngày.



Anh P.Q.Huy, hành khách đi chuyến bay TP HCM – Ninh Bình lúc 9 giờ sáng ngày 15-4, cho biết anh phải xếp hàng chờ kiểm tra an ninh từ 7 giờ 15 đến 8 giờ 45 mới xong. Lượng khách quá đông trong khi công tác soi chiếu an ninh chậm khiến tình trạng ùn ứ, tắc nghẽn cục bộ.

Việc xếp hàng dài ở khu vực soi chiếu an ninh khiến một số hành khách bị trễ chuyến bay. Nhân viên một hãng hàng không xác nhận trong buổi sáng có khoảng chục chuyến bay bị trễ chuyến do hành khách xếp hàng chờ làm thủ tục, một số chuyến bay khác bị chậm do ảnh hưởng dây chuyền…

Hàng ngàn khách chen nhau chờ xếp hàng ở khu vực soi chiếu an ninh, sân bay Tân Sơn Nhất sáng 15-4

Trước tình trạng này, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết trước nhu cầu đi lại của hành khách bằng đường hàng không tăng cao vào các khung giờ sáng và đặc biệt vào những ngày cuối tuần, Cảng đã yêu cầu các hãng hàng không, đơn vị phục vụ mặt đất tăng cường nhân sự phối hợp triển khai biện pháp nhằm giải tỏa nhanh nhất hành khách khi làm thủ tục hàng không.

Tại các điểm kiểm tra an ninh, cảng đã bố trí thêm lực lượng hỗ trợ và mở tối đa hệ thống máy soi. Đồng thời, khuyến cáo hành khách chủ động sắp xếp lịch trình có mặt tại sân bay ít nhất 2 tiếng trước giờ khởi hành để hoàn tất thủ tục hàng không.

Theo quy định của Bộ Y tế và Bộ Giao thông vận tải, hành khách có thể thực hiện khai báo y tế trên trang điện tử https://tokhaiyte.vn, lưu lại thông tin và nhân viên hàng không sẽ kiểm tra khai báo y tế của hành khách trước khi xếp hàng vào khu vực kiểm tra an ninh soi chiếu.

Liên quan đến việc khai báo y tế, một số hãng hàng không cho rằng đang có bất cập, hành khách bắt buộc phải khai báo y tế trước khi lên khu vực soi chiếu nhưng chỉ áp dụng qua kênh online. Điều này khiến rất nhiều hành khách là người lớn tuổi, người không có điện thoại thông minh, không biết sử dụng máy tính… gặp khó khăn, phải chờ sự hỗ trợ của nhân viên các hãng, nhân viên phục vụ mặt đất, tốn thêm thời gian chờ làm thủ tục.

Trong khi đó, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất lại cho rằng hiện nhiều hành khách quên khai báo y tế ở quầy làm thủ tục và khi lên khu vực soi chiếu, nhân viên an ninh kiểm tra không có phải yêu cầu hành khách bổ sung. Do đó, cảng đề nghị các hãng tuân thủ đúng quy định, yêu cầu khách khai báo đầy đủ khi làm thủ tục; đồng thời phổ biến thông tin, hướng dẫn khuyến nghị cho hành khách phải thực hiện việc khai báo y tế từ khi mua vé đi máy bay.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã phản ánh tình trạng ùn ứ khu vực soi chiếu an ninh ở lầu 1 sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (khu vực dành cho hành khách của các hãng Vietnam Airlines, Bamboo, Vietravel Airlines...). Hàng khách xếp hàng dài chật kín khu vực soi chiếu vào giờ cao điểm từ khoảng 6 giờ sáng.

Không chỉ ùn ứ cục bộ ở khu vực soi chiếu, một vài quầy làm thủ tục của các hãng hàng không cũng xảy ra tình trạng xếp hàng chờ do nhiều hành khách chưa khai báo y tế…