Sáng đầu tuần 26-8, giá vàng trong nước biến động mạnh, có sự cách biệt lớn giữa các doanh nghiệp.

Lúc 10 giờ 30, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng mua vào 42,45 triệu đồng/lượng, bán ra 42,85 triệu đồng/lượng, tăng 550.000 đồng/lượng so với giá cuối tuần.

Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) giao dịch vàng miếng SJC quanh mức 42,45 triệu đồng/lượng mua vào, 42,95 triệu đồng/lượng bán ra, tăng hơn nửa triệu đồng mỗi lượng so với giá cuối tuần.

Tại Hà Nội, một số doanh nghiệp khác niêm yết giá vàng SJC cao hơn nhiều, như Tập đoàn DOJI giao dịch giá vàng miếng 42,45 triệu đồng/lượng mua vào, chiều bán ra được đẩy lên 43,15 triệu đồng/lượng. Tại một số địa phương khác như Cần Thơ, giá bán lẻ vàng miếng SJC được doanh nghiệp đẩy lên tới 43,2 triệu đồng/lượng, tăng gần cả triệu đồng/lượng so với phiên trước.

Khoảng cách chênh lệch giá mua vào - bán ra cũng được nhiều doanh nghiệp giãn rộng tới gần 800.000 đồng mỗi lượng.



Giá vàng tiếp tục lập đỉnh. Ảnh: Linh Anh

Tại nhiều ngân hàng thương mại, giá vàng SJC cũng tăng lên vùng 43 triệu đồng/lượng, được giao dịch phổ biến quanh mức 42,6 triệu đồng/lượng mua vào, 43 triệu đồng/lượng bán ra.

Đây là mức tăng cao nhất của giá vàng kể từ đầu năm 2019 đến nay, cũng là mức đỉnh của giá vàng trong nhiều năm qua. Nếu tính từ khi giá vàng bắt đầu "nổi sóng" vào đầu tháng 6, mỗi lượng vàng SJC đã tăng hơn 6 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng thế giới tăng mạnh lên 1.544 USD/ounce, tăng gần 50 USD/ounce so với phiên trước, tương đương mức tăng khoảng 3,2% so với phiên cuối tuần qua.

Theo giới phân tích, giá vàng tăng mạnh là do các nhà đầu tư lo sợ về cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, khi cuối tuần vừa qua Tổng thống Trump tuyên bố sẽ đánh thuế 15% với 300 tỉ đôla hàng hóa Trung Quốc từ ngày 1-9 và áp thuế 30% với 250 tỉ USD hàng hóa còn lại từ 1-10. Quyết định được Tổng thống Trump đưa ra sau khi Trung Quốc tuyên bố sẽ áp thuế 5%-10% với 75 tỉ USD hàng hóa Mỹ từ ngày 1-9 và 15-12.

Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang khá mạnh, đã làm cho các nhà đầu tư tìm đến tài sản trú ẩn an toàn để bảo vệ tài sản, điều này thúc đẩy giá quý kim vàng tăng mạnh trong cuối tuần vừa qua.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 43,3 triệu đồng/lượng, vẫn cao hơn giá vàng SJC.

Trong khi đó, giá USD ở các ngân hàng thương mại sáng nay nhích nhẹ so với giá cuối tuần, quanh mức 23.150 đồng/USD mua vào, 23.270 đồng/USD bán ra, tăng 10 đồng mỗi USD so với cuối tuần. Tỉ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.114 đồng/USD, giảm 13 đồng/USD so với cuối tuần.