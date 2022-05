Liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương vừa điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh hôm nay 23-5. Thời gian áp dụng là từ 15 giờ.



Xăng dầu tiếp tục tăng giá từ 15 giờ ngày 23-5 - Ảnh: Hoàng Triều

Cụ thể, xăng E5 RON 92 tăng 674 đồng/lít; xăng RON 95 tăng 669 đồng/lít.

Ngược chiều giá xăng, mỗi lít dầu diesel giảm 1.097 đồng/lít; giá dầu hỏa giảm 763 đồng/lít; giá dầu mazut giảm 962 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, xăng E5 RON 92 có giá bán tối đa là 29.633 đồng/lít; RON 95 là 30.657 đồng/lít; dầu diesel 25.553 đồng/lít, dầu hỏa là 24.405 đồng/kg, dầu mazut là 20.598 đồng/kg.

Tại kỳ này, cơ quan điều hành không trích quỹ bình ổn với các loại xăng. Chỉ tiến hành trích lập với dầu diesel, dầu hỏa là 300 đồng/lít và dầu mazut là 400 đồng/kg. Đồng thời chi quỹ bình ổn cho xăng xăng E5RON92 ở mức 100 đồng/lít và xăng RON95 ở mức 300 đồng/lít.

Như vậy, xăng đã có 4 phiên liên tiếp tăng giá, đưa mặt hàng lập kỷ lục mới.

Theo Liên Bộ, thị trường xăng dầu thế giới trong hơn 10 ngày qua có nhiều biến động lớn. Nguồn cung cho thị trường (nhất là khu vực Châu Âu) tiếp tục chịu ảnh hưởng từ việc cấm vận đối với các sản phẩm từ Nga, trong khi đó tồn kho dầu thô của Mỹ tiếp tục ở mức thấp. Về nhu cầu, thị trường kỳ vọng vào việc Trung Quốc sẽ nới lỏng các biện pháp phong tỏa để phòng chống dịch bệnh Covid-19 và nhu cầu một số mặt hàng xăng, dầu tăng khi đang vào mùa lái xe mùa Hè tại nhiều nước Châu Âu, Mỹ, tuy nhiên do đang vào mùa Hè nên nhu cầu nhiên liệu phục vụ việc sưởi ấm giảm. Các yếu tố trên đã đẩy giá các mặt hàng xăng tăng khá cao và các mặt hàng dầu giảm so với kỳ trước.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 23-5-2022 và kỳ điều hành ngày 11-5-2022 là: 141,369 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 4,401 USD/thùng, tương đương tăng 3,21% so với kỳ trước); 146,201 USD/thùng xăng RON95 (tăng 5,103 USD/thùng, tương đương tăng 3,62% so với kỳ trước; 137,850 USD/thùng dầu hỏa (giảm 9,840 USD/thùng, tương đương giảm 6,66% so với kỳ trước); 140,793 USD/thùng dầu diesel (giảm 9,343 USD/thùng, tương đương giảm 6,22% so với kỳ trước); 642,867 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 58,997 USD/tấn, tương đương giảm 8,41% so với kỳ trước).