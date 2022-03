Sáng 26-3, tại TP Hội An (tỉnh Quảng Nam), Tạp chí Nhà đầu tư phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức hội thảo "Quảng Nam phát triển Du lịch Xanh – Gìn giữ giá trị bản địa" và lễ công bố Bộ tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam. Hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình Năm Du lịch quốc gia 2022 với chủ đề "Quảng Nam - điểm đến du lịch xanh".



Ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, phát biểu tại hội thảo

Tại hội thảo, các chuyên gia, diễn giả cùng đại diện chính quyền địa phương và lãnh đạo các doanh nghiệp đã tập trung thảo luận làm rõ những vấn đề đang được quan tâm về phát triển du lịch - dịch vụ xanh, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, các mô hình du lịch xanh trên thế giới, tại Việt Nam và tỉnh Quảng Nam; đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch xanh của Quảng Nam.

Ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết Quảng Nam là địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch với 2 di sản văn hóa thế giới là phố cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn; cùng với Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An và Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại nghệ thuật hô hát Bài Chòi.

Quảng Nam sở hữu 125 km bờ biển cát trắng nắng vàng tuyệt đẹp cùng hàng trăm di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, nhiều lễ hội, làng nghề chứa đựng nhiều giá trị văn hóa đặc sắc. "Cảnh quan thiên nhiên, con người xứ Quảng và ẩm thực nơi đây đã tạo thành điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Thời gian qua, thương hiệu du lịch Quảng Nam - Hội An, Mỹ Sơn được các tổ chức, tạp chí du lịch uy tín trên thế giới bình chọn nhiều giải thưởng danh giá" - ông Tân nói.

Du khách tham quan Hội An

Ông Nguyễn Quý Phương, Vụ trưởng Vụ Lữ hành Tổng cục Du lịch, cho rằng để hoạt động du lịch được mở lại một cách hiệu quả sau dịch Covid-19 và thích ứng với trạng thái bình thường mới, ngành du lịch Việt Nam cần chú trọng hơn đến việc phát triển bền vững.



Đây cũng là một trong những xu hướng phát triển chung của ngành du lịch thế giới khi điểm đến du lịch an toàn, thân thiện sẽ là sự lựa chọn, ưu tiên hàng đầu của du khách. Do đó, ngành du lịch cần mở cửa một cách an toàn, định hướng phát triển theo hướng du lịch xanh và thân thiện với môi trường, tạo hình ảnh du lịch Việt Nam an toàn, xanh, sạch.

"Với một địa phương xếp thứ tư về năng lực cạnh tranh du lịch cấp tỉnh của Việt Nam, có các sản phẩm du lịch trọng tâm là du lịch văn hóa, lịch sử, du lịch sinh thái và du lịch nông nghiệp, việc mở cửa lại hoạt động du lịch một cách hiệu quả theo định hướng phát triển du lịch bền vững tại Quảng Nam là một nhiệm vụ quan trọng để phát huy vị thế của du lịch Quảng Nam cũng như góp phần tăng năng lực cạnh tranh của điểm đến Quốc gia" – ông Phương đánh giá.