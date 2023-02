Thương hiệu Kia

THACO AUTO điều chỉnh giá bán các dòng xe Kia và áp dụng thêm chương trình ưu đãi giá đặc biệt lên đến 55 triệu đồng (áp dụng tùy dòng xe và phiên bản). Theo đó, chỉ với 389 triệu đồng, khách hàng đã có cơ hội sở hữu 1 mẫu xe Kia trẻ trung và hiện đại.

Mẫu xe Kia Sorento Hybrid

Cụ thể trong số các dòng xe Kia, 2 mẫu xe Hybrid trong phân khúc D-SUV là Kia Sorento Hybrid và Plug-in Hybrid có mức điều chỉnh giá cao nhất, giảm từ 40-60 triệu đồng so với giá công bố trước đó, kèm theo ưu đãi giá lên đến 50 triệu đồng (áp dụng tùy phiên bản), chỉ từ 1.399 tỉ đồng. Mẫu SUV 7 chỗ cao cấp Kia Sorento điều chỉnh giảm từ 20-50 triệu đồng cộng thêm ưu đãi giá đến 50 triệu đồng, đưa mức giá bán mới của mẫu xe chỉ từ 1.159 tỉ đồng. Như vậy, khách hàng mua xe Kia Sorento trong tháng 2 sẽ nhận được tổng mức giảm lên đến 85 triệu đồng, áp dụng tùy phiên bản.

Với Kia Sportage - mẫu SUV thế hệ mới đang trở thành xu hướng được nhiều khách hàng ưa chuộng nhận được hỗ trợ giá lên đến 55 triệu đồng. Bên cạnh đó, bộ ba SUV đô thị cỡ trung Kia Sonet, Kia Seltos và Kia Carens cũng được giảm giá 30 triệu đồng. Riêng Kia Sonet giảm 10 triệu đồng cho tất cả phiên bản, thêm ưu đãi giá từ 20-30 triệu đồng nên mức giá bán mới chỉ từ 554 triệu đồng.

Mẫu xe Kia Sportage

Bên cạnh các dòng xe SUV, dòng sedan của Kia như: Kia Soluto, Kia K3, Kia K5 cũng được ưu đãi giá hấp dẫn từ 20-30 triệu đồng. Trong đó, riêng Kia K5 giá bán giảm 30 triệu đồng cùng mức hỗ trợ giá 20 triệu đồng tùy phiên bản, giá bán mới của Kia K5 chỉ từ 904 triệu đồng. Ngoài thiết kế trẻ trung, năng động, các mẫu sedan của Kia còn hấp dẫn khách hàng với những trang bị công nghệ hiện đại cùng mức giá bán tốt, cạnh tranh trong các phân khúc.

Ngoài các mẫu xe kể trên, trong tháng 2 Kia cũng điều chỉnh giá bán cho mẫu xe New Morning, giảm 20 triệu đồng so với giá công bố trước đó, kèm theo khuyến mãi giá 10 triệu đồng được áp dụng tùy theo phiên bản. Sau ưu đãi, giá bán mới của New Morning chỉ từ 389 triệu đồng.

Kết thúc năm 2022, Kia Việt Nam không chỉ duy trì phong độ top 3 thương hiệu được ưa chuộng nhất mà còn tiếp tục bứt phá, tăng trưởng mạnh mẽ. So với năm 2021, Kia ghi nhận kết quả tăng trưởng đến 33,4%, tổng số xe bán ra là 60.729 xe, tăng 15.197 xe so với năm 2021.

Thương hiệu Mazda

Đối với thương hiệu Mazda, THACO AUTO cũng điều chỉnh giá bán cho một số dòng xe và tăng ưu đãi giá lên đến 100 triệu đồng cho các mẫu xe. Chương trình áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản. Cụ thể, đối với Mazda CX-5, mẫu xe được "phủ" đầy công nghệ, top 10 xe bán chạy nhất năm 2022 và dẫn đầu phân khúc C-SUV về doanh số với hơn 12.700 xe lăn bánh (trung bình hơn 1.000 xe/tháng) được ưu đãi giá đặc biệt lên đến 100 triệu đồng, áp dụng tùy phiên bản. Theo đó, sau ưu đãi giá bán Mazda CX-5 chỉ từ 759 triệu đồng, đây là mức giá bán tốt nhất của Mazda CX-5 đầu năm 2023.

Kể từ khi được giới thiệu tại thị trường Việt Nam, Mazda CX-5 luôn được xem là mẫu xe tiên phong trong xu hướng sử dụng xe gầm cao và là chủ lực mang về doanh số cho Mazda nhờ dáng vẻ trẻ trung, năng động và các trang bị công nghệ hiện đại.

Mazda CX-5

Không chỉ tăng ưu đãi cho Mazda CX-5, mẫu SUV 7 chỗ cỡ lớn đang hút khách của Mazda là CX-8 cũng được ưu đãi giá lên đến 90 triệu đồng. Đây là mức ưu đãi cao nhất được áp dụng cho mẫu SUV cao cấp này kể từ khi ra mắt, chỉ từ 999 triệu đồng, mức giá hấp dẫn nhất trong phân khúc D-SUV.

Các dòng xe như Mazda3, Mazda6, CX-30 và BT-50 cũng được điều chỉnh giá kèm theo nhiều ưu đãi hấp dẫn. Trong đó, Mazda3 điều chỉnh giá giảm từ 20-40 triệu đồng so với giá công bố trước đó, kèm theo ưu đãi đến 25 triệu đồng (áp dụng tùy phiên bản), giá bán mới chỉ từ 649 triệu đồng.

Mẫu xe D-sedan Mazda6 được áp dụng mức điều chỉnh giá cao nhất, giảm từ 60-70 triệu đồng tặng thêm đến 40 triệu đồng nên giá bán mới chỉ từ 789 triệu đồng. Khách hàng mua xe Mazda6 trong tháng 2 sẽ được nhân đôi ưu đãi với tổng giá trị lên đến 110 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Mazda CX-30 cũng giảm từ 40-50 triệu đồng, và hỗ trợ giá lên đến 45 triệu đồng. Khách hàng có cơ hội sở hữu mẫu xe SUV phong cách châu Âu với giá mới sau ưu đãi chỉ từ 764 triệu đồng. Đặc biệt, mẫu pick-up thế hệ mới Mazda BT-50 cũng được điều chỉnh giá bán giảm 30 triệu đồng, thêm ưu đãi giá 50 triệu đồng tùy phiên bản. Các mẫu xe còn lại như Mazda2, Mazda CX-3 đều được hỗ trợ giá đặc biệt từ 35-73 triệu đồng.

Mazda CX-30

Việc điều chỉnh giá bán và tăng ưu đãi giá từ THACO AUTO mang đến cơ hội tốt nhất cho khách hàng đang quan tâm và mong muốn sở hữu các mẫu xe Kia, Mazda sang trọng và hiện đại. Đặc biệt, với lợi thế đa dạng phiên bản cùng nguồn cung ổn định, một số dòng xe của Kia, Mazda hiện đang có sẵn xe và có thể giao ngay phục vụ khách hàng dịp đầu năm. Bên cạnh đó, với hệ thống showroom trải rộng khắp toàn quốc, cùng chính sách bảo hành, bảo dưỡng thuận tiện khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn đại lý Kia và Mazda gần nhất để trải nghiệm đa dạng các dịch vụ chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn toàn cầu.