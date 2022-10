Chiều ngày 13-10, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 10 và cung cấp thông tin tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa 9 tháng năm 2022.



Khu kinh tế Nghi Sơn có nhiều dự án lớn đang hoạt động, đóng góp lớn cho ngân sách của tỉnh Thanh Hóa

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa, trong 9 tháng năm 2022, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 14,24%, đứng thứ 6/63 tỉnh, TP (sau Bắc Giang, Khánh Hòa, Cần Thơ, Hậu Giang và Đà Nẵng); trong đó nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,23%; công nghiệp - xây dựng tăng 18,2%; dịch vụ 11,86%...

Thu ngân sách Nhà nước 9 tháng đã vượt cao so với dự toán và tăng mạnh so với cùng kỳ, ước đạt 39.325 tỉ đồng, bằng 133% dự toán, tăng 56% so với cùng kỳ và đạt cao nhất từ trước đến nay. Hầu hết các lĩnh vực thu đều tăng, một số khoản thu tăng cao như thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 69%, thuế bảo vệ môi trường tăng 42%, thu tiền sử dụng đất tăng 76%. Chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2022 ước đạt 27.116 tỉ đồng, bằng 72% dự toán và tăng 7% so với cùng kỳ.

Về công nghiệp trong 9 tháng năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 16,03%, có 19/26 sản phẩm công nghiệp tăng so với cùng kỳ. Trong ngành dịch vụ, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ 9 tháng ước đạt 127.805 tỉ đồng, tăng 24,7% so với cùng kỳ, giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 11,7%; tổng lượng khách du lịch gấp 3,3 lần, tổng thu du lịch ước đạt 19.075 tỉ đồng, bằng 106,4% kế hoạch, gấp 4,1 lần.

Huy động vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ước đạt 103.340 tỉ đồng, bằng 71,3% kế hoạch, tăng 2,6% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh đã thu hút được 51 dự án đầu tư trực tiếp (4 dự án FDI), với tổng số vốn đầu tư đăng ký 4.386 tỷ đồng và 41 triệu USD. Hoạt động đầu tư công đến ngày 15-9 giá trị khối lượng thực hiện các dự án đầu tư công đạt 5.332 tỉ đồng, bằng 48,4% kế hoạch; giải ngân đạt 6.189 tỉ đồng, bằng 56,2% kế hoạch.