Ngày 30-7, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2019, với tổng lợi nhuận trước thuế hơn 4.343 tỉ đồng. Trong nửa đầu năm nay, tốc độ tăng trưởng tín dụng và tăng trưởng huy động đạt lần lượt là 11,1% và 14,4% so với cuối năm ngoái.

Thu nhập từ lãi thuần vẫn là nguồn doanh thu chính của ngân hàng hợp nhất trong 6 tháng đầu năm, đạt 14.451 tỉ đồng, với sự đóng góp tích cực từ các phân khúc kinh doanh chiến lược như bán lẻ, tài chính tiêu dùng và doanh nghiệp vừa và nhỏ.

VPBank cũng được Ngân hàng Nhà nước phê chuẩn việc áp dụng Thông Tư 41 theo chuẩn quản trị rủi ro quốc tế Basel II, là cơ sở cho việc được phép điều chỉnh tỉ lệ tăng trưởng tín dụng từ 12% lên 16%...

Techcombank cũng báo lãi kỷ lục trong nửa đầu năm nay với hơn 5.700 tỉ đồng, tăng trưởng 32% so với cùng kỳ và ghi nhận tăng trưởng doanh thu so với cùng kỳ 15 quý liên tiếp. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 6.500 tỉ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước.

Thu nhập phí tăng 19% so với cùng kỳ, phần lớn nhờ vào mức tăng trưởng mạnh từ lĩnh vực bán bảo hiểm qua ngân hàng, tư vấn trái phiếu, trong khi chi phí dự phòng giảm mạnh…

Techcombank cũng được Ngân hàng Nhà nước trao quyết định áp dụng chuẩn mực Basel II. Ông Nguyễn Lê Quốc Anh, Tổng giám đốc Techcombank, chia sẻ kênh ngân hàng số tiếp tục có những tăng trưởng ấn tượng và Techcombank sẽ tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực này, góp phần thay đổi thói quen trong việc dùng tiền mặt.

Nhiều ngân hàng tiếp tục báo lãi lớn trong nửa đầu năm. Ảnh: Linh Anh

Một ngân hàng khác cũng báo lãi ngàn tỉ trong nửa đầu năm là LienVietPostBank. Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm vừa công bố, đại diện ngân hàng cho biết lợi nhuận trước thuế ghi nhận 1.116 tỉ đồng, bằng 181% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 59% mục tiêu kế hoạch cả năm.

Theo đại diện LienVietPostBank, có được kết quả khả quan này là do ngân hàng đã thay đổi cơ cấu nguồn thu, dẫn đến tỉ trọng thu nhập từ các mảng kinh doanh chủ đạo phát huy hiệu quả.



Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) cho biết kết thúc nửa đầu năm, tổng lợi nhuận trước thuế của ngân hàng tăng mạnh tới 192% so với cùng kỳ, đạt gần 567 tỉ đồng.

Kết quả này có được chủ yếu do tăng trưởng thu nhập lãi thuần và thu từ phí dịch vụ, trong đó thu nhập lãi thuần ghi nhận gần 1.177 tỉ đồng. Đặc biệt, thu nhập từ các hoạt động dịch vụ cũng tăng hơn 49% so với cùng… Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng so với cùng kỳ giảm mạnh và thu nhập từ các khoản đầu tư đã góp phần mang lại lợi nhuận không nhỏ cho ngân hàng.

MSB vừa chính thức được Ngân hàng Nhà nước trao quyết định áp dụng Thông tư 41 về quy định tỉ lệ an toàn vốn đối với các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo chuẩn mực quốc tế Basel II. Hiện MSB đang hoàn tất các bước để sẵn sàng niêm yết trên sàn chứng khoán vào cuối năm 2019.

Trước đó, nhiều ngân hàng thương mại đã báo lãi hàng ngàn tỉ đồng, cao nhất đến thời điểm này là Vietcombank với mức lãi trên 10.000 tỉ đồng.