Theo báo cáo kinh doanh 2 tháng đầu năm của Công ty Đầu tư Thế Giới Di Động (mã chứng khoán: MWG, chủ hệ thống Điện Máy xanh, Thegioididong.com, Bách Hóa Xanh), nhà bán lẻ này đạt doanh thu 19.010 tỉ đồng, giảm tới 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh thu 2 chuỗi thegioididong và Điện Máy Xanh giảm mạnh 32%.



Doanh thu giảm được nhà bán lẻ này lý giải do kinh tế khó khăn, sức mua đối với các sản phẩm công nghệ và điện máy đều giảm mạnh so với cùng kỳ và diễn ra ở hầu hết các nhãn hàng. Trong đó, các sản phẩm sụt giảm nhiều nhất là máy tính bảng, máy tính xách tay và tivi. Đây là các mảng có tỷ trọng cao trong doanh số kinh doanh online dẫn đến doanh thu online sụt giảm 42% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, nhóm khách hàng thu nhập thấp cũng khó khăn hơn trong việc tiếp cận vay tiêu dùng qua hình thức trả góp.

Sức mua hàng công nghệ giảm đáng kể

Riêng chuỗi Bách Hóa Xanh, doanh thu vẫn tăng 6% so với cùng kỳ trong đó doanh thu online tăng 26%. Trong đó, doanh thu bình quân mỗi cửa hàng đạt 1,2 tỉ đồng/cửa hàng/tháng, tăng 30% so với mùa Tết năm ngoái.

Nhà bán lẻ này cho biết Bách Hóa Xanh sau giai đoạn tái cấu trúc đã có sự ổn định hơn trong giai đoạn thị trường khó khăn, tổng số lượng hóa đơn vẫn tăng 25%, bất chấp việc chuỗi này chỉ còn hoạt động với 1.729 cửa hàng, giảm 20% so với tháng 2-2022.

Do kinh tế khó khăn nên Thế Giới Di Động lên kế hoạch doanh thu thuần năm 2023 đạt 135.000 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.200 tỉ đồng, tương đương với năm 2022.

Cũng theo báo cáo, đến thời điểm này công ty này đã hoàn tất thu hồi 100% vốn và lãi đối với trái phiếu đầu tư. Hiện Thế Giới Di Động không có dư nợ phát hành trái phiếu và cũng không còn bất kỳ khoản đầu tư nào vào trái phiếu doanh nghiệp trên thị trường.

Trước đó, tại báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022, Thế Giới Di Động từng ghi nhận đầu tư 1.611 tỉ đồng vào trái phiếu ngắn hạn. Danh mục đầu tư trái phiếu của Thế Giới Di Động ở thời điểm đó đến từ hơn 10 tổ chức phát hành. Trong đó, 80% không liên quan đến ngành bất động sản và là trái phiếu của các ngân hàng quốc doanh, doanh nghiệp tài chính, sản xuất, dịch vụ.