Nhiều tiềm năng xuất khẩu trực tuyến sang châu Âu

Tại hội nghị "Triển vọng và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường châu Âu (EU) trong bối cảnh mới" do Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam cùng Trung tâm Hỗ trợ Hội nhập quốc tế TP HCM tổ chức ngày 5-11, bà Nguyễn Thảo Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ (Bộ Công Thương), nhìn nhận năm 2021, tuy hoạt động giao thương nhìn chung bị tắc nghẽn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 song xuất khẩu sang thị trường châu Âu vẫn khởi sắc. Sau 1 năm thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), xuất khẩu của Việt Nam sang EU đạt 38,48 tỉ USD, tăng 11,3% so với năm trước đó.

Theo bà Hiền, số liệu thống kê của Ủy ban EU cho thấy tổng lượng tiêu dùng trực tuyến ở EU năm 2020 đạt 269 tỉ euro với tổng cộng 293 triệu người mua sắm trực tuyến. Trong đó, hơn 220 triệu người EU tham gia mua sắm trực tuyến xuyên biên giới. "TMĐT xuyên biên giới đang là cơ hội ngày càng lớn tại EU, mở ra triển vọng một kênh giao thương tiềm năng trong thời gian tới. DN Việt Nam có nhiều dư địa để tận dụng vì xuất khẩu sang EU hiện chỉ chiếm 20% tổng trị giá TMĐT của Việt Nam. Đặc biệt, trong EVFTA cũng có 1 chương về TMĐT với nhiều thỏa thuận về miễn thuế mà DN cần lưu ý để tận dụng" - bà Hiền nhìn nhận.