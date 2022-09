Chính vì vậy, khi sản phẩm thịt heo thảo mộc Sagri vừa được tung ra thị trường đã được nhiều người tiêu dùng đón nhận. Dù giá bán cao hơn từ 10%-15% so với thịt heo thông thường nhưng chính vì những giá trị của sản phẩm đã thỏa mãn được nhu cầu mong đợi của khách hàng về độ ngon và an toàn của thịt. Hiện sản phẩm đã giành được vị thế tại thị trường TP HCM.



Thịt heo thảo mộc Sagri bán tại siêu thị

Ngoài việc không có tồn dư kháng sinh, thịt heo thảo mộc Sagri có nhiều chất chống ôxy hóa và tỉ lệ axít béo không no bão hòa đơn tốt cho sức khỏe so với thịt heo thông thường. Hàm lượng cholesterol thấp hơn so với thịt heo thông thường còn giúp ngăn ngừa và phòng chống các bệnh về tim mạch, đồng thời cung cấp nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe từ những thảo dược thiên nhiên. Các tinh chất từ thảo mộc thiên nhiên còn giúp làm mềm sợi thô của bắp thịt, khử mùi tanh, tăng độ ngọt của thịt.

Nhằm khuyến khích người tiêu dùng sử dụng sản phẩm, Công ty Sagrifood đã đưa ra nhiều chính sách ưu đãi cho khách hàng, các bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn, khu công nghiệp, trường học và đại lý. Hiện nay, sản phẩm được phân phối tại hệ thống cửa hàng của Sagrifood ở TP HCM: số 189 Điện Biên Phủ (phường 15, quận Bình Thạnh), 69-71-73 Bùi Hữu Nghĩa (phường 13, quận 5), 162 Nguyễn Thị Định (phường An Phú, TP Thủ Đức), 285 Cách Mạng Tháng Tám (phường 12, quận 10), 220/52A Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 21, quận Bình Thạnh), số 3 Bến Súc (ấp An Hòa, xã An Phú, huyện Củ Chi); thịt heo thảo mộc Sagri còn được bán tại hệ thống Lotte Mart, siêu thị Emart (366 Phan Văn Trị, phường 5, quận Gò Vấp).