Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) từ đầu tháng 4-2021, các NH phải chính thức dừng phát hành mới thẻ ghi nợ nội địa (ATM) là thẻ từ và chuyển sang thẻ chip.



Đổi miễn phí, không gián đoạn dịch vụ

Nhiều NH thương mại như Vietcombank, ACB, VIB, Techcombank, Nam A Bank, OCB, Bản Việt… đã ngừng phát hành thẻ ATM mới là thẻ từ cho khách hàng theo đúng lộ trình của NHNN.

Tại NH TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), việc chuyển đổi thẻ công nghệ từ sang công nghệ chip không tiếp xúc (chip contactless) được thực hiện từ tháng 9-2019 nhằm đáp ứng yêu cầu của lộ trình chuyển đổi theo Thông tư 41 của NHNN. Vietcombank đang triển khai các kênh chuyển đổi thẻ cho khách hàng tại quầy, chuyển đổi đồng loạt cho khách hàng trả lương, kênh chuyển đổi số… "Vietcombank vẫn chấp nhận giao dịch đối với khách hàng đang sử dụng thẻ Vietcombank Connect 24 công nghệ từ chưa chuyển đổi sang thẻ chip. NH cũng chưa có quy định về thời hạn chấm dứt giao dịch thẻ từ nhưng việc phát hành mới thẻ từ đã dừng từ 31-3" - đại diện Vietcombank nói.

Một số ngân hàng lên lộ trình đến hết năm 2021 sẽ ngưng sử dụng thẻ ATM là thẻ từ Ảnh: TẤN THẠNH

NH TMCP Á Châu (ACB) chính thức phát hành thẻ chip nội địa từ tháng 9-2019. Từ tháng 3-2020 đến nay, 100% thẻ nội địa phát hành mới là thẻ chip. NH này liên tục có chiến dịch khuyến khích khách hàng chuyển đổi thẻ từ đang sử dụng sang thẻ chip. Những thẻ từ hiện tại khách hàng vẫn sử dụng bình thường nhưng ACB khuyến khích khách hàng chủ động chuyển đổi miễn phí. Lộ trình trong năm 2021, ACB sẽ phát hành hàng triệu thẻ chip nội địa.

Ông Hoàng Việt Cường, Phó Tổng Giám đốc NH TMCP Nam Á (Nam A Bank), cho biết NH cũng đã ngừng phát hành thẻ từ, chuyển sang mở mới thẻ chip. Quá trình chuyển đổi thẻ từ sang chip cho khách hàng có nhu cầu cũng đang được tiến hành miễn phí, dự kiến trước 31-12 sẽ hoàn thành.

NH TMCP Phương Đông (OCB) đã ngừng phát hành sản phẩm thẻ nội địa từ, sẵn sàng phát hành mới hoặc chuyển đổi thẻ chip nội địa cho khách hàng, đồng thời xây dựng lộ trình chuyển đổi để bảo đảm 100% thẻ nội địa từ đang lưu hành trên thị trường được chuyển đổi sang thẻ chip trước 31-12.

Bà Tường Nguyễn, Giám đốc Trung tâm Thẻ NH TMCP Quốc tế (VIB), cho biết khách hàng mở mới thẻ Values VIB (ATM) đều được phát hành thẻ chip; NH đang tích cực triển khai để đạt mục tiêu hoàn thành 100% tỉ lệ chuyển đổi thẻ đến cuối năm 2021. "Quá trình chuyển đổi sẽ không gây gián đoạn dịch vụ, việc sử dụng của khách hàng. Chủ thẻ VIB vẫn thực hiện giao dịch trên thẻ cũ bình thường đến khi nhận và kích hoạt sử dụng thẻ mới thành công" - bà Tường Nguyễn thông tin. Để khuyến khích khách hàng đổi sang thẻ chip, VIB liên tục triển khai các chương trình miễn phí đổi thẻ, trong đó, chương trình miễn phí sẽ áp dụng đến 31-5.

Tăng bảo mật, giảm rủi ro

Số liệu của Công ty CP Thanh toán quốc gia Việt Nam (Napas) đến cuối năm 2020, đã có 38 NH thực hiện phát hành thẻ chip nội địa và nâng cấp hạ tầng chấp nhận thẻ chip trên các thiết bị ATM/POS. Việc đưa ra mốc thời gian ngừng phát hành thẻ từ bắt đầu từ 31-3, theo NHNN, nhằm ngăn ngừa hiện tượng một số NH vẫn tiếp tục phát hành thẻ từ cho khách hàng, ảnh hưởng đến lộ trình chuyển đổi thẻ chip nội địa năm 2021. Các NH cũng được yêu cầu hỗ trợ khách hàng chuyển đổi, không ảnh hưởng tới quá trình sử dụng thẻ của khách…

Theo đại diện NH TMCP Bản Việt, các NH triển khai chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip theo lộ trình của NHNN khi thẻ chip có nhiều ưu điểm vượt trội hơn. Đặc biệt, thẻ chip giúp tăng cường an toàn, bảo mật thông tin cao, hạn chế tối đa rủi ro về gian lận, lấy cắp thông tin thẻ (skimming)… "Tỉ lệ chuyển đổi sang thẻ chip tại NH Bản Việt đã đạt hơn 60%, dự kiến cuối năm nay sẽ hoàn thành 100%. Sau 31-12-2021, các thẻ từ cũ sẽ không được sử dụng nhằm hạn chế rủi ro cho khách hàng" - đại diện Bản Việt nêu rõ.

Nhiều NH thương mại nhận định khi tính bảo mật và an toàn của thẻ chip được nâng cao sẽ giúp khách hàng an tâm, tin tưởng hơn khi sử dụng thẻ, từ đó thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. "Các thẻ chip nội địa hiện áp dụng công nghệ chip không tiếp xúc giúp chủ thẻ bảo đảm an toàn trong thanh toán, thực hiện giao dịch rất nhanh và không cần tiếp xúc trực tiếp với tiền giấy, nâng cao vệ sinh an toàn, nhất là trong bối cảnh cần có cảnh giác cao với dịch Covid-19" - đại diện ACB phân tích.

Thúc đẩy thanh toán không tiền mặt Các NH dự đoán công nghệ thanh toán không tiếp xúc tại Việt Nam sẽ trở thành xu hướng nổi trội trong thời gian tới, mở ra tương lai thanh toán trong nhiều lĩnh vực, trong đó có giao thông thông minh (thanh toán vé xe bus, BRT, tàu điện ngầm, bãi đỗ xe, trạm thu phí… ), tích hợp cùng với các loại thẻ như thẻ sinh viên, thẻ bảo hiểm, thẻ bệnh viện… tạo sự đơn giản, gọn nhẹ cho người dân trong nhiều hoạt động đời sống, sinh hoạt.