Sáng 21-1 (tức 30 tháng chạp năm Nhâm Dần), dọc tuyến đường tránh Quốc lộ 1 đoạn qua thị xã An Nhơn đã không còn cảnh nhộn nhịp mua bán mai vàng như những ngày trước đó. Người dân địa phương tiếp tục đưa lên xe những chậu mai còn lại không bán được chở về vườn chăm sóc cho vụ năm sau.



Mai vàng được người dân địa phương bày bán dọc tuyến đường tránh Quốc lộ 1 đoạn qua thị xã An Nhơn

Tại các vườn mai lớn ở thị xã An Nhơn trong những ngày cuối tháng chạp, không khí mua bán cũng ảm đạm hơn nhiều so với những năm trước. Theo người dân địa phương, do thời tiết bất lợi, nhiều chậu mai không nở đúng dịp Tết Nguyên đán nên khó bán được.

Ông Phan Văn Sáu - chủ vườn mai cảnh Sáu Hồng ở thôn Thanh Liêm, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn – cho biết năm nay thời tiết diễn biến bất thường nên nhiều chậu mai trong vườn nhà ông nở không đúng dịp Tết Nguyên đán. Cụ thể, tháng 11 âm lịch, trời nắng mưa bất thường đã khiến một lượng lớn cây mai trong vườn nở sớm. Đến đầu tháng chạp, thời tiết đột ngột chuyển lạnh kéo dài đã khiến nhiều chậu không bung vỏ lụa nên hoa nở chậm.

Theo nhiều người trồng mai thị xã An Nhơn, do thời tiết bất lợi, mai nở không đúng Tết nên ít người mua

"Đến 29 tháng chạp này, tôi chỉ bán được chừng 1.800/5.000 chậu mai trong vườn. Số lượng bán ra chỉ đạt 36%, khiến doanh thu năm nay giảm mạnh. Trong khi đó, chi phí đầu tư chăm sóc tăng nên vụ mai năm nay thất thu nặng", ông Sáu than thở.

Không riêng gì nhà vườn Sáu Hồng, nhiều nhà vườn mai cảnh lớn khác ở các xã Nhơn An, Nhơn Phong, Nhơn Thành… ở thị xã An Nhơn cũng trong tình trạng tương tự. "Thời tiết năm nay rất bất lợi, khiến mai không nở đúng Tết Nguyên đán. Do vậy, thương lái đến Bình Định mua mai toàn bỏ về vì hoa không đảm bảo chất lượng. Đến thời điểm này, doanh thu bán mai của vườn nhà tôi chỉ đạt khoảng 30% so với các năm trước", ông Nguyễn Văn Thảo (một hộ dân trồng mai ở phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn) chia sẻ.



Một nhà vườn mai bonsai có giá trị cao ở xã Nhơn An, thị xã An Nhơn

Ông Phan Long Hùng, Chủ tịch UBND xã Nhơn An, cho biết địa phương có khoảng 1.600 hộ trồng mai. Đến 29 tháng chạp, ước tính doanh thu của cả xã từ hoạt động bán mai khoảng 65 tỉ đồng, giảm 5 tỉ so với năm ngoái. Nguyên nhân là do thời tiết lạnh kéo dài, khiến nụ mai không kịp bung búp, mặc dù giá mua mai tết năm nay có tăng.



Theo thống kê của UBND thị xã An Nhơn, tính đến 29 tháng chạp, doanh thu từ việc bán mai của người dân địa phương đạt khoảng 180 tỉ đồng, cao nhất từ trước đến nay và tăng hơn 50 tỉ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Do thời tiết bất lợi nên nhiều cây mai ở thị xã An Nhơn không nở đúng dịp Tết Nguyên đán

Giải thích về việc vì sao nhiều người dân địa phương than thở vì số lượng mai bán ra thị trường giảm nhiều nhưng báo cáo của chính quyền địa phương cho thấy doanh thu từ việc bán mai năm nay của địa phương tăng mạnh, Phó Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn Bùi Văn Cư cho rằng những năm trước, xã Nhơn An chiếm tỉ lệ lớn số lượng mai bán ra thị trường. Tuy nhiên, năm nay, thị trường mai bán ra trong dịp Tết có sự tham gia của nhiều nhà vườn ở các xã, phường Nhơn Mỹ, Nhơn Khánh, Nhơn Hưng… Chính số này đã bù vào phần sút giảm của doanh thu bán mai ở xã Nhơn An.

Mây cây mai "khủng" ở thị xã An Nhơn được trả 3,5 tỉ đồng nhưng chủ nhân không bán

"Dự kiến, vụ Tết năm nay, doanh thu từ việc bán mai của thị xã An Nhơn đạt khoảng 200 tỉ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Nếu những ngày cuối năm, thời tiết không trở lạnh đột ngột, doanh thu bán mai còn cao hơn nữa và chắc chắn bà con trồng mai sẽ thắng lớn", ông Cư nhận định.