Sáng 16-8, một người tự xưng là người của Công ty CP đầu tư xây dựng Hoàng Phát (Công ty Hoàng Phát – Chủ đầu tư Khu đô thị mới Hoàng Phát tại phường 1, TP Bạc Liêu) dùng số điện thoại "nóng" in trên áp phích quảng cáo bán dự án Khu đô thị Bạc Liêu City gọi cho phóng viên Báo Người Lao Động tự nhận rằng đất rao bán chính là đất tại dự án Khu đô thị mới Hoàng Phát chứ không phải Khu đô thị Bạc Liêu City. Khi chúng tôi hỏi nếu của Hoàng Phát thì vì sao không rao là bán đất của Khu đô thị Hoàng Phát mà lại là Bạc Liêu City thì người này nói do in nhầm. "Hoàng Phát có ký kết hợp tác với Đất Xanh Cần Thơ và đơn vị này in quảng cáo muốn nhấn mạnh là bán đất khu đô thị tại TP Bạc Liêu (Bạc Liêu City). Nhưng do in thiếu chữ "tại" dẫn đến hiểu lầm", người này giải thích. Số điện thoại gọi đến phóng viên Báo Người Lao Động cũng chính là số điện thoại đường dây nóng của Khu đô thị Hoàng Phát tại TP Bạc Liêu.



Số điện thoại "nóng" của cả 2 dự án là một

Chúng tôi liên hệ với ông Hoàng Thanh Long, Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàng Phát để xác nhận sự việc này thì ông Long khẳng định Hoàng Phát không liên quan gì tới việc rao bán đất dự án Khu đô thị Bạc Liêu City.

Trong khi đó, chiều 16-8, ông Nguyễn Văn Thăm, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bạc Liêu, cho biết đơn vị này đang tiến hành mời các đơn vị liên quan, gồm: Công ty Hoàng Phát; Công ty CP dịch vụ Đất Xanh Cần Thơ (Công ty Đất Xanh Cần Thơ) và Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch (VH-TT-TT-DL) Bạc Liêu để làm rõ việc Công ty Đất Xanh Cần Thơ rao bán dự án không có thật giữa lòng TP Bạc Liêu những ngày qua. "Qua làm việc bước đầu, Công ty Hoàng Phát nhận sai sót trong việc in nội dung quảng cáo. Để làm rõ hơn, chúng tôi sẽ tiến hành làm việc với đầy đủ các bên liên quan vào chiều 19-8 tới", ông Thăm nói.

Người của Công ty Hoàng Phát đỗ lỗi do in thiếu chữ "tại"

Cùng ngày, bà Cao Xuân Thu Vân, Giám đốc Sở VH-TT-TT-DL Bạc Liêu, xác định Công ty Đất Xanh Cần Thơ treo quảng cáo nhưng không xin phép. "Sau khi phát hiện Công ty Đất Xanh Cần Thơ treo hàng loạt tấm quảng cáo trên đường phố Bạc Liêu, thanh tra Sở VH-TT-TT-DL đã kiểm tra và thấy đơn vị này không có trình mà tự ý treo nên đã gỡ xuống, đồng thời liên hệ với người của công ty này làm việc nhưng họ chưa đến. Ở góc độ quản lý của mình, tôi khẳng định việc treo quảng cáo không xin phép là sai và sẽ xử lý theo quy định…", bà Vân nói.

Như đã thông tin, từ ngày 11-8, dọc theo các tuyến đường Trần Phú, Tôn Đức Thắng… ở trung tâm TP Bạc Liêu xuất hiện hàng loạt tấm áp phích quảng cáo rao bán đất dự án Khu đô thị Bạc Liêu City. Những tấm quảng cáo này do Công ty Đất Xanh Cần Thơ treo. Nội dung rao bán dự án có tên Khu đô thị Bạc Liêu City, mở bán đất mặt tiền trục đường trung tâm lộ giới 35m, giá chỉ từ 8 triệu đồng/m2, nằm cạnh Trung tâm hành chính TP Bạc Liêu; liền kề trường đại học, bệnh viện, khu du lịch sinh thái Hồ Nam; cơ sở hạ tầng hoàn thiện, xây dựng ngay; đã có sổ hồng, công chứng sang tên ngay; ngân hàng hỗ trợ 70% giá trị…

Ngay sau đó, UBND TP Bạc Liêu và Sở Xây dựng Bạc Liêu đều lên tiếng khẳng định không có dự án Khu đô thị Bạc Liêu City trên địa bàn.