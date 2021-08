Ngày 12-8, Đội QLTT số 1, số 16 thuộc Cục QLTT TP HCM phối hợp Công an phường An Lạc, quân Bình Tân, tiến hành kiểm tra container CAIU8577984 rơ-móc 51R-092.85, đầu kéo 51D-044.47 tại số 601-603-605 quốc lộ 1A, phường An Lạc, quận Bình Tân, phát hiện số lượng lớn hàng không có hóa đơn chứng từ.



Theo cơ quan chức năng, số hàng trên có nhiều chủng loại như phụ kiện điện thoại, máy tạo oxy, dụng cụ đo nồng độ oxy, chai đựng oxy, súng phun khử khuẩn dùng điện, phụ tùng xe máy, quần áo và có cả thực phẩm thịt heo đóng gói do Trung Quốc sản xuất đều không có hoá đơn chứng từ, tổng giá trị khoảng 1,5 tỉ đồng. Theo đó, cơ quan chức năng lập biên bản vi phạm và tạm giữ tang vật theo thủ tục hành chính để tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Lực lượng QLTT kiểm tra hàng hóa nghi nhập lậu

Súng phun khử khuẩn dùng điện

Theo Cục QLTT TP HCM, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP HCM diễn biến phức tạp, nhiều đối tượng đã lợi dụng nhu cầu cấp thiết của người dân để kinh doanh bất hợp pháp các mặt hàng trang thiết bị y tế, dược phẩm. Nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân trên địa bàn, Cục QLTT TP HCM đã tăng cường công tác quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm.

Trước đó, ngày 4-8, Đội QLTT số 16 phối hợp với UBND phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Quốc tế P A (quận Bình Tân), đang kinh doanh mặt hàng mặt nạ thở oxy, khẩu trang 3M 1860 và bộ kít xét nghiệm nhanh Covid-19. Công ty chưa xuất trình được giấy công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế theo quy định. Hàng hóa chưa chứng minh được nguồn gốc thương nhân nhập khẩu, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt.

Cơ quan chức năng tạm giữ 2.280 cái khẩu trang 3M 1860 xuất xứ Trung Quốc, 3.325 bộ kít xét nghiệm nhanh Covid 19 Humasis Covid-19 Ag Test xuất xứ Hàn Quốc và 3.000 cái mặt nạ thở oxy xuất xứ Trung Quốc để tiếp tục thẩm tra, xác minh và xử lý theo quy định pháp luật.

Ngày 9-8, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra Chi nhánh Công ty TNHH TM DV XNK N.H.B (quận Bình Tân), phát hiện 300 cái khẩu trang 3M 9001V chưa xuất trình hóa đơn chứng từ, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu. Tại đây đoàn kiểm tra còn phát hiện 20 cái máy tạo oxy và 3.400 cái khẩu trang bảo hộ lao động N95 do Trung Quốc sản xuất, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam theo quy định.

Cùng ngày 9-8, cơ quan chức năng kiểm tra điểm chứa hàng tại khu dân cư Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, phát hiện 143,5 kg găng tay cao su không nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ và 480 cái khẩu trang 3M có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.