Bộ Công Thương đã ra quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh của 6 thương nhân phân phối xăng dầu, gồm: Công ty TNHH Thương mại xây dựng và vận tải Quảng Hà (Hà Tĩnh), Công ty TNHH MTV Dầu khí Bông Sen Vàng (Cần Thơ), Công ty CP Thương mại dầu khí Đại Long, Công ty CP xăng dầu An Hữu Trà Vinh, Công ty CP Dầu khí Rồng Vàng (Hà Nội) và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Petro Oil An Giang (An Giang).

Bộ Công Thương đã và đang chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh xăng dầu

Các giấy phép này bị thu hồi trên cơ sở đề nghị của Vụ Thị trường trong nước. Bộ Công Thương cũng yêu cầu các doanh nghiệp phải gửi bản chính giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối về bộ trước ngày 15-3.

Theo quy định hiện hành về kinh doanh xăng dầu, các thương nhân phân phối xăng dầu là doanh nghiệp được mua xăng dầu của tối đa 3 đầu mối để phân phối lại cho các tổng đại lý, đại lý và doanh nghiệp bán lẻ. Đồng thời, các thương nhân phân phối được quyền bán lẻ trực tiếp xăng dầu trong hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu của mình.

Khi các thương nhân phân phối bị thu giấy phép, các đại lý trực thuộc các doanh nghiệp này hoặc các doanh nghiệp nhượng quyền bán lẻ, đại lý phải tìm nhà cung cấp khác để đảm bảo nguồn hàng cung cấp cho thị trường.

Trước đó vào giữa tháng 11-2022, tại Hà Nội, lực lượng quản lý thị trường cũng đã phát hiện Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại tổng hợp Hải Hà (có địa chỉ tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) có giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu số 234-TNPP/QĐBCT ngày 22-8-2019 (cấp lần thứ nhất) do Bộ Công Thương cấp, nhưng từ tháng 1-2022 đến tháng 9-2022, Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại tổng hợp Hải Hà không hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp này, từ đầu năm 2022 đến nay, vì lý do sức khỏe nên không thường xuyên điều hành trực tiếp công việc của công ty, cùng với giá cả xăng, dầu tăng cao nên công ty không nhận được đơn mua hàng và không bán hàng cho các đơn vị.