Thời gian gần đây, một số thông tin lan truyền trên mạng cho biết nhiều gian hàng, khu vực ở khu Trung tâm Thương mại và Dịch vụ Icon68 thuộc Toà tháp Bitexco Financial Tower số 2 Hải Triều, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM đóng cửa, trả mặt bằng hoặc tạm dừng hoạt động, ngày 23-2, đại diện Bitexco Financial Tower đã lên tiếng khẳng định những thông tin nói trên là chưa chính xác, bởi một số khu vực của tòa nhà ngừng hoạt động để cải tạo, nâng cấp nhằm mang lại những trải nghiệm toàn cầu đặc biệt cho khách hàng.

Cũng theo đại diện Bitexco Financial Tower, trong kế hoạch tái định vị, những nhà hàng sang trọng sẽ được mở cửa tại đây, nhằm mang đến những trải nghiệm có "một không hai" dành cho nhóm khách hàng cao cấp và tinh hoa mà Bitexco Financial Tower đang hướng đến.

Theo kế hoạch, Bitexco Financial Tower được nâng cấp, cải tạo từ quý I/2023 và dự kiến một số hạng mục có thể đưa vào sử dụng trở lại vào quý II/2023.

Du khách tham quan Bitexco Financial Tower

Sau khi nâng cấp, Bitexco Financial Tower sẽ không kinh doanh diện rộng mà tập trung chuyên sâu vào một lĩnh vực để nâng tầm trải nghiệm đặc biệt cho khách tham quan du lịch, đưa các dịch vụ trong Bitexco Financial Tower lên một đẳng cấp mới với tiêu chuẩn 5 sao, xứng tầm thế giới.

Hiện tại, các bộ phận vận hành đang tập trung làm việc cùng với các chuyên gia nước ngoài để đưa ra một kế hoạch nâng cấp và định vị mới để tiếp tục vị thế là toà nhà văn phòng cao cấp A+, xứng tầm là một địa danh mang tính biểu tượng của TP HCM cũng như điểm đến thăm quan, du lịch nổi tiếng của thành phố.

Được biết, Bitexco Financial Tower do kiến trúc sư nổi tiếng Carlos Zapata thiết kế, cao 68 tầng gồm khu vực Văn phòng và Khu vực Trung tâm Thương mại, được khánh thành và đi vào hoạt động từ năm 2010. Không chỉ dừng lại ở Việt Nam, danh tiếng Bitexco Financial Tower còn vươn tầm thế giới, đạt nhiều giải thưởng danh giá trong nước và quốc tế, được đón tiếp nhiều Nguyên thủ và lãnh đạo của Việt Nam và Thế giới…

Nhiều công ty hàng đầu thế giới trong khắp các lĩnh vực từ tài chính, bảo hiểm, luật, kiểm toán, đến truyền thông, điện tử, thời trang, mĩ phẩm, ẩm thực… đã lựa chọn Tháp tài chính Bitexco làm địa điểm kinh doanh bởi sự uy tín và những giá trị về văn hóa và kinh tế mà tòa tháp mang lại.

Đích thân Kiến trúc sư Carlos Zapata, tác giả nổi tiếng của công trình biểu tượng Bitexco Financial Tower trong chuyến sang thăm, trao đổi về kế hoạch cải tạo tòa nhà mới đây đã đưa ra các giải pháp chuyển đổi để bắt kịp và đi đầu trong xu hướng mới này, trong đó chú trọng nâng cấp Đài Quan Sát Saigon Skydeck lên một tầm cao mới nhằm đem lại cho du khách những trải nghiệm thú vị hơn, mang đậm bản sắc văn hoá Việt Nam.

Ông Carlos Zapata, kiến trúc sư nổi tiếng người Mỹ, đã thiết kế nên tòa tháp biểu tượng của thành phố đã đến làm việc và trao đổi về kế hoạch cải tạo cùng Ban Quản lý tòa nhà.