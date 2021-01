Ngày 10-1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức khởi công công trình nhà máy thuỷ điện Hoà Bình mở rộng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ khởi công.



Báo cáo về quá trình chuẩn bị dự án ở rộng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình, ông Trần Đình Nhân, Tổng Giám đốc EVN, cho biết dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 389/TTg-CN ngày 11-4-2018, là công trình cấp đặc biệt, được xây dựng trên dòng chính sông Đà, địa phận TP Hoà Bình.



Công trình có tổng mức đầu tư hơn 9.220 tỉ đồng, quy mô gồm 2 tổ máy, mỗi tổ 240 MW. Theo ông Nhân, tiến độ yêu cầu của dự án là phát điện tổ máy số 1 quý III/2024, phát điện tổ máy số 2 và hoàn thành toàn bộ công trình quý IV/2024.



Thủ tướng Chính phủ dự lễ khởi công công trình nhà máy thuỷ điện Hoà Bình mở rộng

"Công trình nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng có mục tiêu tăng hiệu quả sử dụng nguồn nước sông Đà, khai thác tối đa lượng nước xả thừa hàng năm vào mùa lũ của công trình hiện hữu, tăng công suất phủ đỉnh cho hệ thống điện, tăng độ an toàn, ổn định và hiệu quả vận hành cho Hệ thống điện quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh nguồn điện năng lượng tái tạo đã chiếm tỉ trọng rất cao trong hệ thống điện như hiện nay"- ông Trần Đình Nhân cho hay.



Trong thời gian qua, EVN - Chủ đầu tư dự án đã khẩn trương làm việc với các cơ quan liên quan triển khai các công tác chuẩn bị đầu tư để đủ điều kiện khởi công Công trình.



Cụ thể, Tổng giám đốc EVN khẳng định EVN đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để khởi công công trình. Trong đó, mặt bằng các hạng mục liên quan khởi công gồm khu vực hố móng Nhà máy, cửa nhận nước, bãi thải, khu phụ trợ, lán trại đã được UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt phương án bồi thường và bàn giao cho chủ đầu tư. Hệ thống đường giao thông phục vụ thi công đã được EVN đầu tư nâng cấp đáp ứng yêu cầu triển khai công trình.



"EVN đã cơ bản hoàn thành công tác thu xếp vốn với nguồn vốn tự có (30%), vốn vay thương mại (70%), trong đó vay trong nước 4.000 tỉ đồng từ Ngân hàng Vietcombank và vay nước ngoài không có bảo lãnh chính phủ 70 triệu EUR từ Cơ quan Phát triển Pháp (AfD)"- lãnh đạo EVN cho hay. Nhà thầu thi công dự án là liên danh Tổng công ty xây dựng Trường Sơn - Bộ Quốc phòng, Công ty cổ phần xây dựng 47 và Công ty cổ phần Lilama 10.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại quá trình xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình với sự giúp đỡ của Nga. Theo đó, các công trình thuỷ điện lớn trên dòng Sông Đà như Hoà Bình, Sơn La, Lai Châu là biểu tượng của sự nghiệp Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, cũng là biểu tượng cho mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Nga.

Thủ tướng cũng nhắc đến nhiệm vụ quan trọng của thuỷ điện Hoà Bình trong suốt thời gian dài vừa qua là điều tiết chống lũ cho vùng Thủ đô.

Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình sẽ có thêm 2 tổ máy

Đối với dự án công trình thuỷ điện Hoà Bình mở rộng, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao sự khẩn trương của EVN trong việc tổ chức các công việc chuẩn bị đầu tư, lập và phê duyệt thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và dự toán xây dựng công trình, thực hiện xây dựng hạ tầng giao thông…

Thủ tướng Chính phủ cũng giao nhiệm vụ cho EVN tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, nhà thầu xây dựng công trình trong việc tổ chức điều hành xây dựng công trình đảm bảo an toàn, đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao, hạn chế ảnh hưởng môi trường.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu ngành điện và các đơn vị liên quan phấn đấu để hoàn thành công trình trước tiến độ 6 tháng, khi đưa vào sử dụng sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ phát điện, chống lũ, điều tiết, cấp nước, giao thông.

Phấn đấu để vượt tiến độ, nhưng Thủ tướng cũng chỉ đạo EVN phối hợp với các nhà thầu thi công, các đơn vị liên quan để đảm bảo chất lượng công trình, an toàn khi thi công. Đồng thời, lưu ý thông điệp của Thủ tướng là: An toàn tuyệt đối, an toàn lâu dài, an toàn và phát triển bền vững. Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu không được để có bất cứ sự cố nào xảy ra, nhất là vùng hạ du, trong điều kiện thời tiết cực đoan.