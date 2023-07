Theo Báo cáo thị trường Bất động sản Nhà ở TP HCM và vùng phụ cận quý II/2023 do Tập đoàn dịch vụ bất động sản DKRA (DKRA Group) thực hiện và công bố phân khúc căn hộ nghỉ dưỡng (condotel) đã có giao dịch trở lại sau khi xuống thấp kỷ lục trong quý đầu năm.

Dự án có Condotel (ảnh minh họa)

Cụ thể, trong quý II/2023 khoảng 378 căn condotel được mở bán từ 3 dự án, tăng mạnh 90% so với quý trước đó nhưng vẫn giảm khoảng 31% so với cùng kỳ năm trước. Tương tự, lượng tiêu thụ mới cũng nhiều hơn 20 lần so với quý I nhưng vẫn thấp hơn 78% so với cùng kỳ năm ngoái khi đạt 122 căn. Tỉ lệ hấp thụ cũng lên tới 32%, vượt trội so với mức 3% của quý I.

Phần lớn lượng giao dịch tập trung vào những dự án có pháp lý hoàn thiện, được ngân hàng bảo lãnh và được vận hành bởi đơn vị quốc tế 4 - 5 sao. Mặt bằng giá bán sơ cấp không có nhiều biến động so với quý trước nhưng ghi nhận tăng 2% - 4% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, việc tăng giá cũng kèm theo nhiều chính sách bán hàng, hỗ trợ lãi suất, ân hạn nợ gốc, cam kết/chia sẻ doanh thu/lợi nhuận,… nhằm kích cầu thị trường.



Nguồn cung ở phân khúc biệt thự nghỉ dưỡng trong quý II đón nhận 76 căn đến từ 5 dự án mở bán, tăng so với quý trước nhưng chỉ bằng 4% so với cùng kỳ năm 2022. Sức cầu thị trường chuyển biến tích cực nhưng không đáng kể. Lượng tiêu thụ mới đạt 50 căn, tương đương 66% nguồn cung mở bán, giao dịch tập trung cục bộ tại một dự án nhất định.

Còn nhà phố/shophouse nghỉ dưỡng ghi nhận 75 căn nguồn cung mới đến từ 4 dự án mở bán. Lượng tiêu thụ đạt 44% nguồn cung mới, tương đương 33 căn. Ước tính có hơn 80% dự án sơ cấp đóng giỏ hàng để điều chỉnh lại giá bán và chính sách bán hàng phù hợp. Ngoài ra, trước áp lực về dòng tiền, các chủ đầu tư cũng đưa ra các phương án chiết khấu lên đến 40% - 50% khi khách hàng thanh toán nhanh.

DKRA Group dự báo quý III/2023 nguồn cung condotel tiếp tục tăng so với quý II/2023, dao động khoảng 400 - 500 căn, tập trung phần lớn tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Định….

Trong khi đó, nguồn cung biệt thự nghỉ dưỡng và nhà phố/shophouse nghỉ dưỡng dự báo tăng nhẹ và đều tập trung chủ yếu ở Kiên Giang. Sức cầu chung thị trường sẽ tiếp tục tăng so với quý II/2023 nhưng không có nhiều đột biến.

Các chính sách chiết khấu, ưu đãi thanh toán nhanh bằng vốn tự có, chương trình chia sẻ doanh thu sẽ được các chủ đầu tư tiếp tục được áp dụng rộng rãi trong quý III/2023 nhằm kích thích nhu cầu của thị trường.