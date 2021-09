Cũng theo thống kê của VAMA, tiêu thụ ôtô trong nước đã bắt đầu giảm từ tháng 4 năm nay với mức giảm 3,7% so với tháng liền kề; đến tháng 5, thị trường tiếp tục sụt giảm 15% và mức giảm trong tháng 7 lên tới 32%.



VAMA nêu rõ nguyên nhân thị trường sụt giảm là do dịch Covid-19 khiến nhiều nhà máy ôtô trong nước có thời điểm phải tạm dừng sản xuất và sức mua xuống thấp vì tình hình tài chính của người tiêu dùng xấu đi.

VinFast ghi nhận trong tháng 8, hãng tiêu thụ được 2.310 xe, giảm 1.472 chiếc so với tháng 7. Liên doanh Ôtô Hyundai Thành Công Việt Nam công bố tổng doanh số xe Hyundai tháng 8 đạt 2.182 chiếc, chỉ bằng 54% so với doanh số tháng 7, do dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp nên nhiều tỉnh, thành trên cả nước thực hiện giãn cách xã hội kéo dài.