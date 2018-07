Tổng Giám đốc Vinataba cảnh báo thuốc lá nhập lậu không được kiểm soát về chất lượng

23/07/2018 10:52







Chia sẻ tại Hội nghị "Hệ luỵ của việc mua bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá nhập lậu đối với kinh tế và trật tự an toàn xã hội" do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ và Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam tổ chức sáng 23-7, ông Đỗ Doan, Tổng Giám đốc Công ty thuốc lá Vinataba - Philip Morris, cho biết: "Mặt hàng thuốc lá gặp khó trong vấn đề truyền thông, quảng cáo do sản phẩm này có tác động về mặt sức khỏe. Bên cạnh đó, việc chịu thuế suất tiêu thụ đặc biệt cao đến 70%, đến ngày 1-1-2019 sẽ tăng lên thêm 5%, và theo lộ trình những năm tiếp theo, Chính phủ sẽ còn tăng thuế suất mặt hàng này nên công ty sản xuất thuốc lá chịu nhiều áp lực".

Lực lượng chức năng TP Cần Thơ bắt một lô thuốc lá nhập lậu. Ảnh: Công an cung cấp

Ngoài ra, việc thuốc lá ngoại nhập lậu mua bán tràn lan đã cạnh tranh với thuốc lá sản xuất trong nước. Theo ông Doan, 1 bao thuốc lá phổ thông nhập lậu bán ở vùng nông thôn chỉ 5.000-6.000 đồng do không chịu thuế suất, nhưng với loại thuốc lá này do công ty sản xuất thì giá thành là 5.000 đồng, cộng với thuế tiêu thụ đặc biệt… thì giá bán phải 7.000 đồng/gói.

Ông Đỗ Doan chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: Ca Linh

Ông Đỗ Doan chia sẻ tại hội nghị: "Người hút thuốc lá nhập lậu không kiểm soát được chất lượng thì cực kỳ nguy hiểm. Riêng công ty định kỳ 6 tháng gửi mẫu kiểm định chất lượng. Hằng năm, doanh thu của chúng tôi xấp xỉ 2.000 tỉ đồng, nộp ngân sách những năm cao nhất là 1.400 tỉ đồng, năm 2017 nộp 1.200 tỉ đồng. Hàng năm, chúng tôi đề xuất với Hội đồng thành viên dành từ 5-10% lợi nhuận làm công tác phúc lợi xã hội", ông Doan nói.

Ông Nguyễn Văn Sanh, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP Cần Thơ, đồng tình: "Thuốc lá điếu nhập lậu trên thị trường đều không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không được kiểm soát và bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, không được cảnh báo về sức khỏe. Các kiểm nghiệm gần đây của Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) và Viện Thuốc lá đã cho thấy tỷ lệ các thành phần độc hại và các thành phẩn khác như: tar và nicotin trong các mẫu thuốc lá nhập lậu vượt quá mức cho phép của Bộ Y tế".

Ca Linh