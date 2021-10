Bên cạnh hai giải thưởng mới nhất được vinh danh bởi Vietnam Report, năm 2021, TPBank cũng nhận được nhiều giải thưởng danh giá từ các tổ chức trong nước và quốc tế như: Ngân hàng có chất lượng dịch vụ tốt nhất, Ứng dụng ngân hàng số xuất sắc nhất do Global Brands Magazine trao tặng; Ngân hàng số xuất sắc nhất Việt Nam do The Asian Banker trao tặng…

Những giải thưởng này là sự ghi nhận cho những nỗ lực của TPBank trong việc không ngừng nâng cao trải nghiệm cho khách hàng thông qua những sản phẩm, dịch vụ tài chính số vượt trội. Đây cũng là minh chứng cho sự phát triển bền vững của TPBank trong thời gian qua và là sự khẳng định cho hành trình tiến bước vững vàng của ngân hàng hướng đến những tầm cao mới trong tương lai.