TP HCM: 27 Tết, sức mua ở nhiều chợ lẻ vẫn chậm

Khảo sát các chợ lẻ tại TP HCM ngày 27 Tết như Thái Bình (quận 1), Đo Đạc (quận 2), Hòa Bình (quận 5), Bà Chiểu, Thị Nghè (quận Bình Thạnh)... cho thấy khách đến cũng chỉ đông hơn ngày thường đôi chút. Nhiều khu vực trong nhà lồng chợ vẫn thưa khách.



Dù chợ chưa đông như kỳ vọng nhưng tiểu thương vẫn nhập rau củ, trái cây, thịt cá về bán nhiều hơn ngày thường. Bà Huệ, kinh doanh rau củ tại chợ Thị Nghè, cho biết không lo thiếu hàng, giá cả vẫn ổn định như ngày thường, chỉ một số loại tăng nhẹ nhưng không đáng kể.

Sáng 27 Tết, một số chợ chỉ đông khách hơn ngày thường đôi chútẢnh: NGUYỄN HẢI

Bà Tiên, kinh doanh thủy hải sản tại chợ Hòa Bình, cho rằng Tết này nghỉ nhiều ngày, các gia đình về quê hoặc đi du lịch. Đông đảo công nhân lao động đã cũng về quê nên lượng khách đi chợ chỉ bằng với cuối tuần ngày thường.

Theo ghi nhận tại các chợ, giá hầu hết các mặt hàng thực phẩm tươi sống tương đối ổn định. Chẳng hạn, mặt hàng thịt heo, thường đến cận Tết giá bán ở chợ lẻ tăng ít nhất 5.000 đồng - 10.000 đồng/kg nhưng năm nay, đến giờ chỉ tăng 2.000 đờng6 - 3.000 đồng/kg, thậm chí một số tiểu thương không tăng giá để bán số lượng nhiều.

Giá bán lẻ thịt heo đang dao động mức 100.000 đồng/kg thịt nạc, 150.000 đồng/kg ba rọi, 100.000 đồng/kg giò heo. Khổ qua 20.000 đồng/kg, ớt Đà Lạt 45.000 đồng/kg, rau thơm các loại 20.000 đồng/kg, rau muống 15.000 đồng/bó, dưa leo 20.000 đồng/kg, khoai tây 20.000 đồng/kg, cà rốt 20.000-25.000 đồng/kg. Riêng mặt hàng cà chua được đẩy giá lên khá cao, đến 40.000 đồng/kg, bông hẹ 70.000 đồng/kg.

Lượng rau củ về chợ đầu mối bắt đầu tăng mạnh trong đêm 26 rạng sáng 27 Tết Ảnh: THANH NHÂN

Sức mua khá trầm lắng tại kênh bán lẻ truyền thống thể hiện rõ từ chợ đầu mối đến chợ lẻ. Theo thống kê của các chợ đầu mối Thủ Đức, Bình Điền, lượng rau củ, trái cây các nơi chuyển về TP HCM tiêu thụ trong Tết này dự kiến giảm so với cùng thời điểm Tết 2018.



Đêm 24 rạng sáng 25 Âm lịch, tổng lượng hàng về chợ đầu mối Bình Điền đạt 3.182 tấn, tăng khoảng gần 400 tấn so với ngày thường. Trong đó, thịt đạt 424 tấn, tăng khoảng 60 tấn so với ngày thường. Dự kiến đến đêm cao điểm nhất (27 tháng chạp), thịt có thể đạt khoảng 600 tấn. Hàng trái cây đạt 649 tấn, tăng khoảng 200 tấn so với ngày thường. Dự kiến đêm cao điểm nhất (27 tháng chạp), trái cây có thể đạt khoảng 1.800 tấn (gấp 10 lần ngày thường). Rau củ 1.051 tấn, tăng khoảng 80 tấn so với ngày thường. Dự kiến đến đêm 27 tháng chạp có thể đạt khoảng 1.600 tấn.

Những trận mưa lớn cuối mùa đã gây thiệt hại nặng đến vùng trồng rau Lâm Đồng. Sản lượng rau Đà Lạt về chợ đầu mối Thủ Đức giảm đến 1/3 so với cùng kỳ Tết 2018 Ảnh: THANH NHÂN

Đêm 26 rạng sáng 27 Tết, tổng lượng hàng về chợ đầu mối Thủ Đức đã tăng 644 tấn so với đêm trước, đạt 5.576 tấn. Lượng hàng tăng đều ở phần lớn ngành hàng, giá ổn định. Chỉ vài mặt hàng như xoài cát Hòa Lộc, thanh long, cà chua bắt đầu tăng giá 2.000 đồng – 5.000 đồng/kg.



Ông Tsàn A Sìn, Phó giám đốc Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ đầu mối Bình Điền, cho hay Tết này lượng rau quả Đà Lạt giảm đến 1/3 so với mọi năm. "Tết năm nay có đặc điểm là hàng hóa thực phẩm tươi sống giảm nhưng giá không tăng, thậm chí có xu hướng thấp hơn Tết 2018" – ông Sìn nhận xét và lý giải nguyên nhân là do thời gian nghỉ Tết kéo dài, nhiều người nhập cư đã về quê. Bên cạnh đó, cư dân thành thị đã thay đổi thói quen tiêu dùng: không ăn uống, sắm sửa quá nhiều cho Tết mà dành thời gian cho các hoạt động vui chơi giải trí. Ngoài ra, hàng hóa dịch vụ rất dồi dào; chợ, siêu thị, cửa hàng gần như bán xuyên suốt (chỉ nghỉ ngày mùng 1) nên người dân không cần mua sắm dự trữ.

Tại các siêu thị, trung tâm thương mại, lượng khách mua sắm khá đông. Nhiều người mua sắm ở đây cho biết sở dĩ họ tìm đến siêu thị trong những ngày cuối năm là do giá cả ổn định, không tăng vào dịp lễ Tết, cũng như cân đong chính xác chứ không cân thiếu như ở chợ lẻ.



Mặt hàng dưa hấu cũng ổn định giá, thậm chí giảm nhẹ so với Tết 2018 Ảnh: THANH NHÂN

Tại siêu thị MM Mega Market ở quận 2, TP HCM, khu thủy hải sản tập trung khá đông khách. Mực ống đang bán ở đây giá 276.000 đồng/kg, cá thát lát 90.000 đồng/kg, tôm thẻ 223.000 đồng/kg, tôm sú 289.000 đồng/kg, cá kèo 117.000 đồng/kg, tôm hùm 1,5 triệu đồng/kg, cá điêu hồng 58.000 đồng/kg.Thịt vai heo 93.000 đồng/kg, thịt heo ba rọi 120.000 đồng - 132.000 đồng/kg, thịt đùi 97.000 đồng/kg, cốt lếch 102.000 đồng/kg, giò heo rút xương 109.000 đồng/kg. Thịt bò đùi 230.000 đồng/kg, bò nạc vai 238.000 đồng/kg. Siêu thị này còn bán thịt cừu 260.000 đồng/kg, thịt dê 260.000 đồng/kg, thịt heo rừng 240.000 đồng/kg, thịt nhím 440.000 đồng/kg.

Chờ giờ chót Đại diện một số hệ thống bán lẻ hiện đại cũng cho biết với hệ thống đại siêu thị, siêu thị, siêu thị mi ni, cửa hàng tiện ích… dày đặc ở nội thành lẫn một số khu vực ngoại thành TP HCM, khách hàng không còn tập trung vào một vài điểm mua sắm như 5-10 năm trước mà chọn "đi chợ Tết" ở địa điểm thuận tiện nhất. "Sức mua sẽ "nóng" nhất trong 2 ngày 28 và 29 Tết. Qua hết 29 Tết, chợ - siêu thị mới biết Tết này "thắng" hay "thua. "Tuy nhiên, điều chắc chắn là người tiêu dùng năm nay được hưởng lợi bởi siêu thị khuyến mãi ồ ạt còn chợ thì giữ giá" – ông Nguyễn Phúc Khoa, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thương mại Sài Gòn – Satra (đơn vị tham gia cả 2 kênh bán lẻ hiện đại lẫn truyền thống" - cho biết.





Nguyễn Hải - Phương An