Trong đó, có 160 trạm do ngành điện đầu tư miễn phí, số ngày giải quyết bình quân của ngành điện là 4,05 ngày, thời gian giải quyết bình quân của cơ quan quản lý nhà nước là 1,36 ngày. Số công trình còn lại là 127 trạm do khách hàng đầu tư, do thủ tục đầu tư là khách hàng tự thực hiện nên số ngày giải quyết bình quân của ngành điện chỉ còn 2,37 ngày.

Trong nhiều năm qua, EVNHCMC đã cải tiến quy trình cấp điện cho khách hàng tùy vào nhu cầu phụ tải ≤ 160 KVA sẽ kéo lưới điện hạ thế để cấp điện và >160 KVA sẽ đầu tư trạm biến thế riêng. Theo đó, ngành điện sẽ chủ động thực hiện và chịu toàn bộ chi phí (không bao gồm khách hàng mua điện trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản), khách hàng chỉ thực hiện 1 thủ tục duy nhất là đăng ký cung cấp điện.

EVNHCMC đã đẩy mạnh phân cấp cho đơn vị, xây dựng cơ chế đầu tư và lập thiết kế mẫu cho các công trình đường dây trung áp và trạm biến áp, cải cách thủ tục thực hiện; đặc biệt là thực hiện nghiêm chế độ "một cửa" trong mọi giao dịch với khách hàng.