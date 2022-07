Ngày 12-7, trước thông tin phản ánh một số cửa hàng xăng dầu trên địa bàn TP HCM treo biển hết xăng, ngưng bán hàng do giá xăng dầu giảm mạnh, Cục Quản lý thị trường (QLTT) TP HCM đã chỉ đạo các Đội QLTT khẩn trương nắm tình hình hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn quản lý. Việc này nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi tạm ngưng bán hàng không có lý do chính đáng.



Qua công tác quản lý địa bàn, các đội ghi nhận các cửa hàng xăng dầu vẫn hoạt động kinh doanh bình thường, đầy đủ các mặt hàng xăng dầu. Tuy nhiên, vẫn có 3 cửa hàng treo biển hết xăng.

Cơ quan QLTT làm việc tại cây xăng

Cụ thể, cửa hàng xăng dầu thuộc Công ty Cổ phần công nghệ an toàn dầu khí Việt Nam Chi nhánh Gò Vấp, số 439 Phan Văn Trị, phường 5, quận Gò Vấp treo biển hết xăng ngày 11-7. Ngày 12-7, Đội QLTT số 12 ghi nhận cửa hàng xăng dầu trên đang hoạt động bình thường.

Qua làm việc, đại diện cửa hàng trình bày do yếu tố khách quan ngoài ý muốn, cửa hàng tạm thời hết xăng vào khoảng 15 giờ ngày 11-7 nhưng vẫn mở cửa bán dầu. Tuy nhiên, do xe vận chuyển xăng trên đường về cửa hàng gặp kẹt xe nên xăng nhập về hơi muộn. Khi sắp hết xăng dầu cửa hàng đã đặt mua trước đó, cụ thể đơn đặt hàng ngày 11-7, gồm: Xăng Ron 95–III, số lượng 16.000 lít, dầu DO 0,05S-II số lượng 4.000 lít.

Đo kiểm thực tế tại bồn chứa nhiên liệu

Tại cửa hàng xăng dầu Tân Chánh Hiệp, số 2/7A Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 treo biển hết xăng vào lúc 11 giờ ngày 12-7. Tại thời điểm làm việc, Đội QLTT số 12 ghi nhận cửa hàng đang tạm thời hết các mặt hàng xăng dầu, đo thực tế bồn chứa 3 bồn xăng A95 mỗi bồn còn tồn khoảng 400 lít, bồn dầu DO còn tồn khoảng 400 lít, bồn xăng E5 còn tồn khoảng 300 lít.

Qua làm việc, đại diện cửa hàng trình bày việc hết xăng dầu là tạm thời, cửa hàng đã đặt hàng xăng dầu và đang đợi chuyển về. Lúc 12 giờ 30 phút ngày 12-7, cửa hàng nhập được là 16.000 lít xăng A95 và 10.000 lít dầu DO, đối với mặt hàng xăng E5 dự kiến sẽ về đến cửa hàng vào sáng ngày 13-7.

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc Công ty Cổ phần lương thực TP HCM, số 424 Lê Văn Sỹ, phường 2, quận Tân Bình, ngừng bán hàng từ 10 giờ đến 13 giờ ngày 11-7.

Trong sáng ngày 12-7, Đội QLTT số 8 tiến hành làm việc với cửa hàng nêu trên và đại điện cửa hàng thừa nhận hành vi ngừng bán hàng khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Đội QLTT số 8 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm nêu trên và xử lý theo quy định của pháp luật.