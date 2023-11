Dại diện các doanh nghiệp giao dịch tại Cục Thuế TP HCM ( Ảnh tư liệu)

Dữ liệu của Cục Thuế TP HCM chỉ ra thời điểm 30-9, các đơn vị trên địa bàn TP nợ thuế gần 49.990 tỉ đồng. Trong đó, các khoản thu từ đất đang nợ hơn 12.660 tỉ đồng.

Gần đây, trong số 100 doanh nghiệp nợ thuế do Cục thuế TP HCM công bố, có hàng chục công ty bất động sản nợ thuế hàng trăm tỉ đồng đến hơn 1.000 tỉ đồng, trong đó chủ yếu là nợ tiền sử dụng đất.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó cục trưởng Cục Thuế TP HCM, cho biết đến hết tháng 10-2023, thu ngân sách trên địa bàn đạt 271.000 tỉ đồng, thực hiện 83,8% so với dự toán năm. Theo đó, có rất nhiều khoản thu đạt thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, thu tiền sử dụng đất được hơn 4.640 tỉ đồng, gần bằng 40% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo ông Dũng, nguyên nhân chính là năm 2023 kinh tế cả nước gặp nhiều khó do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu. Tại TP HCM, thị trường trầm lắng, tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp bất động sản gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng lớn đến việc thu tiền sử dụng đất.



Mới đây, tại Tọa đàm "Triển vọng thị trường bất động sản" do Hiệp hội bất động sản TP HCM tổ chức, ông Trần Hoàng Quân, Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM cho biết 9 tháng đầu năm 2023, hoạt động kinh doanh bất động sản của TP HCM tăng trưởng âm 8,71% so với cùng kỳ. Trước đó, 6 tháng đầu năm 2023 tăng trưởng âm 11,58% và quý I/2023 âm đến 16,2%.

Đặc biệt, doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản 9 tháng đầu năm 2023 giảm 4,7% so với cùng kỳ; trước đó 6 tháng đầu năm giảm 8,3% và 4 tháng đầu năm giảm đến 14,6%.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động về nợ tiền sử dụng đất, lãnh đạo cấp cao của một doanh nghiệp bất động sản đang nợ gần 1.000 tỉ đồng cho biết từ giữa năm 2022 đến nay, thị trường nhà đất gần như đứng yên. Dòng tiền của doanh nghiệp bị đứt gãy, doanh thu sụt giảm. Nhiều công ty bất động sản có nguồn thu hoặc vay được tiền từ ngân hàng đều tập trung thanh toán trái phiếu, trả lương nhân viên… dẫn đến việc nợ tiền sử dụng đất.

Tuy nhiên, theo người này, các doanh nghiệp đang xoay sở dòng tiền, trong đó có phương án chuyển nhượng một số dự án nhà đất cho đối tác trong và ngoài nước, để nộp dần số tiền sử dụng đất.