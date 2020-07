Năm nay, cuộc bình chọn diễn ra trong điều kiện, môi trường kinh doanh hết sức khó khăn. Các doanh nghiệp (DN) phải thực hiện nhiệm vụ kép, vừa chống dịch, vừa năng động sáng tạo để kinh doanh.



Cụ thể, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng toàn cầu, khiến kinh tế nhiều quốc gia, thành phố tăng trưởng âm. Tại TP HCM, nhiều hoạt động về kinh tế giảm mạnh. Tỉ lệ cấp phép thành lập DN mới từ 1-1 đến 5-6 giảm 11,5%, vốn đăng ký của DN thành lập mới giảm 30,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong gần 6 tháng đầu năm, TP có 2.504 DN giải thể (tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước) và 8.329 DN ngưng hoạt động (tăng 40,6% so với cùng kỳ năm trước).

Đông đảo doanh nghiệp, doanh nhân có mặt tại buổi phát động cuộc bình chọn

Mặc dù vậy, TP HCM với đội ngũ DN, doanh nhân hùng hậu nhất cả nước đã nỗ lực vượt khó, từng bước phục hồi sau đại dịch. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trong 6 tháng vẫn tăng trưởng dương, ước đạt 651.607 tỉ đồng, tăng 1,02% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của các DN qua cảng TP HCM (gồm cả dầu thô) trong 6 tháng qua ước đạt 19.087 triệu USD, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.



Trao đổi với cộng đồng DN, doanh nhân tại buổi phát động cuộc bình chọn, ông Chu Tiến Dũng, Chủ tịch Hiệp hội DN TP HCM, cho rằng chúng ta đang trải qua thách thức rất lớn do đại dịch Covid-19, DN vượt qua được đại dịch Covid-19 đã là một thành công.

"Chúng tôi rất quan tâm tới yếu tố năng động sáng tạo, tái cấu trúc điều chỉnh kịp thời mô hình kinh doanh của DN, bứt phá, kiến tạo ra cái mới"-ông Dũng nói đồng thời kỳ vọng thông qua cuộc bình chọn lần này, những mô hình kinh doanh mới giúp DN vượt khó, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số, xu hướng hợp tác liên kết sẽ được lan toả một cách có hiệu quả. Vì vậy, cuộc bình chọn năm nay càng có ý nghĩa trong việc lựa chọn, vinh danh những DN, doanh nhân kinh doanh bền vững, đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Một số DN cho rằng cuộc bình chọn sẽ giúp đánh giá DN, cho DN thấy mình đang ở đâu? Qua đó, để DN thấy được chúng ta phải làm gì? Làm gì, góp gì để chung tay vào phát triển TP HCM.



Theo bà Ngô Thị Hoàng Các, Phó giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng TP HCM, trong điều kiện mới, cuộc bình chọn sẽ có những tiêu chí phù hợp, nhưng vẫn coi trọng tính bền vững. Trong đó, người lãnh đạo DN vẫn phải luôn có khát khao làm giàu để phát triển đất nước. Các DN, doanh nhân tham gia xét chọn cần bảo đảm các tiêu chí chung như doanh thu, lợi nhuận, đóng góp ngân sách (trong 2 năm 2018 và 2019); thực hiện tốt nghĩa vụ thuế và lao động; thực hiện tốt chính sách pháp luật; an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường, phòng cháy chữa cháy… và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội. Cuộc bình chọn được phát động từ tháng 6 đến tháng 8-2020. Tất cả hồ sơ tham gia xét chọn đều phải qua đánh giá, thẩm tra chặt chẽ của Hội đồng sơ khảo, Hội đồng chung khảo, Ban Thi đua Khen thưởng Thành phố xem xét đề xuất Hội đồng Thi đua Thành phố trình UBND TP HCM ra quyết định công nhận.