Cụ thể, tại trung tâm Thương mại GO! Mỹ Tho, gần 30 doanh nghiệp, hợp tác xã, vựa trái cây lớn của tỉnh Tiền Giang mang các loại trái cây đặc sản miền Nam đến giới thiệu, bán trực tiếp cho khách trong chương trình "Lễ hội trái cây".

Có tổng cộng 24 gian hàng, giới thiệu các loại trái cây đặc sản như: trái vải, mận hậu, sầu riêng, thanh long, cam, xoài, chôm chôm, vú sữa, măng cụt, dừa, dưa hấu, dưa lưới, sơ ri, mẵng cầu, cam, ổi, bưởi da xanh, quả dứa... tại đây.

Một HTX nông nghiệp ở tỉnh Tiền Giang mời khách dùng thử trái cây được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP

Bên trong khu mua sắm tự chọn của siêu thị, hàng chục loại trái cây được chọn lọc, bài trí bắt mắt và bán khuyến mãi: sầu riêng Ri 6 giảm giá còn 59.900 đồng/kg, thanh long còn 14.900 đồng/kg, dưa hấu ruột đỏ còn 10.900 đồng/kg, dưa lưới tròn vỏ xanh còn 29.000 đồng/kg, măng cụt loại 1 còn 69.900 đồng/kg…

Đây là lần đầu tiên Tập đoàn Central Reatail phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang tổ chức "Ngày hội trái cây", kéo dài từ ngày 2 đến ngày 5-6 tại GO! Mỹ Tho. Ngoài ra, trái vải và trái mận ở miền Bắc cũng góp mặt tại giới thiệu tại sự kiện này với giá rất "phải chăng".

Một góc khu vực trưng bày "Lễ hội trái cây" ở GO! Mỹ Tho

"Cùng với GO! Mỹ Tho, toàn bộ hệ thống phân phối của Central Retail trên toàn quốc gồm: GO!, Big C, Tops Market, mini go! cũng đồng loạt tổ chức "Ngày hội trái cây" với các hoạt động tương tự" - đại diện Central Retail thông tin.

Hệ thống siêu thị Co.opmart và Co.opXtra trên toàn quốc cũng đang đồng loạt triển khai chương trình "Đại tiệc trái cây – Tươi ngon và Tiết kiệm" từ nay đến ngày 15-6.

Trong chương trình này, các siêu thị nói trên giảm giá mạnh các mặt hàng trái cây đặc trưng như vải thiều Thanh Hà, cam Ai Cập, đu đủ vàng, cam sành, chôm chôm giống Thái, ổi giống Đài Loan, táo Rockit New ống 4 trái, táo hồng Queen New Zealand, vải thiều, chuối vàng Royal, ổi nữ hoàng, quýt đường, táo Candine organic Pháp, táo bi đỏ New Zealand, lê đỏ vàng Nam Phi… giảm 15%.

Người tiêu dùng có nhiều cơ hội trái cây chất lượng, giá rẻ tại "Đại tiệc trái cây" ở Co.opmart, Co.opXtra

Theo các siêu thị, những ngày hội trái cây được tổ chức ngay thời điểm trái cây miền Nam vào vụ nhằm thể hiện nỗ lực của nhà bán lẻ trong việc đồng hành cùng nông dân, góp phần khẳng định và nâng tầm thương hiệu trái cây Việt Nam.