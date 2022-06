Siêu dự án Selavia ra mắt thị trường vào giữa năm 2021, được kiến tạo để chăm chút cho trải nghiệm nghỉ dưỡng, cũng như mang tới phong cách sống sang, thời thượng cho gia chủ. Theo chủ đầu tư Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân (TTC Phú Quốc) - thành viên của Tập đoàn TTC, Selavia là sản phẩm bất động sản độc bản, được định vị là nơi an cư, hưởng thụ mà giới thượng lưu chọn lựa để trở về sau những bộn bề cuộc sống hoặc nơi nghỉ dưỡng định kỳ cho chính mình và gia đình.

Dự án Selavia tiên phong kiến tạo chất sống sang tại Phú Quốc

Selavia không những được thiên nhiên ưu ái ban tặng địa thế tựa sơn hướng thủy mà trong quần thể còn sở hữu hòn đảo nhân tạo đầu tiên tại Việt Nam. Tọa lạc đắc địa tại Vịnh Đầm, nằm ngay trên trục đường kết nối xuyên đảo, từ Selavia cư dân có thể dễ dàng di chuyển đến Sân bay Phú Quốc hoặc tìm hiểu những nét đẹp văn hóa tâm linh tại Miếu Hoàng Tử, Mũi Ông Thượng với chỉ ít phút đi bộ. Đặc biệt, dự án chỉ cách thị trấn An Thới khoảng 5,5km, cách bãi tắm Khem khoảng 7,2 km, cách cáp treo Hòn Thơm khoảng 9,1 km,…



Theo TTC Phú Quốc, ngoài lợi thế vị trí và tầm nhìn, Khu đô thị phức hợp Selavia còn hội tụ những ưu điểm vượt trội khi tích hợp trọn vẹn hệ sinh thái tiện ích "all in one - tất cả trong một". Theo xu hướng của một số nước trên thế giới, tọa độ lý tưởng để giới thượng lưu chọn làm chốn nghỉ dưỡng là khu vực trung tâm của những thành phố phát triển về du lịch, nơi có nhịp sống phồn hoa, hội tụ văn hóa đặc trưng vùng miền hoặc nơi có tầm nhìn vịnh biển giúp họ tận hưởng không gian sống. Tại Selavia, các chủ nhân tương lai hoàn toàn có thể sở hữu tất cả những giá trị nêu trên.

Giữa lòng Vịnh Đầm núi non hùng vĩ, sinh khí trù phú, thịnh vượng bậc nhất nơi đảo ngọc Phú Quốc, Selavia kiến tạo nên một đóa sen vàng thanh khiết, tao nhã. Không chỉ vậy, dự án còn được giới chuyên môn ví như "báu vật" giữa biển khơi nhờ sự tương hổ từ cảnh sắc ôn hòa, sóng nước quanh năm dịu nhẹ và bãi cát trắng mịn như tơ.

Lựa chọn Selavia là chốn nghỉ dưỡng thanh bình, chủ nhân sẽ được thụ hưởng trọn vẹn những đặc quyền dành riêng cho giới thượng lưu thông qua hệ thống chăm sóc sức khỏe bài bản và cơ hội trải nghiệm các tiện ích độc đáo như: Hồ bơi vô cực; Nhà hát Con Sò xứng danh kiệt tác nghệ thuật; Đài phun nước Lục Lộc gắn với hình khối quả cầu Cửu Long biểu trưng cho sự uy nghi, được đặt trang trọng ngay tại khu vực lối vào chính của dự án thuộc phân khu Shophouse Selashine, tuyến phố lễ hội đặc sắc quy tụ hàng trăm thương hiệu nổi tiếng; Quảng trường ánh sáng hình thành điểm check in ấn tượng, thu hút hơn khi về đêm nhờ nguồn sáng lung linh, phủ khắp.

Trong hành trình vui sống, cư dân Selavia có cơ hội vừa thưởng thức ẩm thực hải sản phong phú, vừa tận hưởng những màn trình diễn âm nhạc ở không gian ngoài trời hình vỏ sò như cổ tích tại Nhà hàng biển 4 tầng. Ngoài ra, hình ảnh Cối xay gió được lấy cảm hứng từ biểu tượng văn hóa của đất nước Hà Lan xinh đẹp cũng là điểm đến ấn tượng mà chủ đầu tư dành rất nhiều tâm huyết trong thiết kế kiến trúc ngoại cảnh, hứa hẹn đem đến cho cư dân những khoảnh khắc đắt giá.

Đáng chú ý giữa ngàn tiện ích hội tụ còn phải kể đến chính là "sân Golf thực tế ảo". Tổ hợp số lượng lớn sân tập giúp các golfer có cảm giác chân thực như đang chơi trên sân thật. Trước đây thay vì chinh phục những hố golf khó và mất nhiều thời gian, thì hiện nay, với sự tương tác chân thực cùng thiết kế địa hình đa dạng, golfer hoàn toàn có thể chơi ở bất cứ giờ nào, linh hoạt lựa chọn các chế độ và chức năng thể thao phù hợp cho cuộc chơi của mình.

Không gian thoáng đãng, view vịnh biển tại Selavia giúp tối ưu lượng ánh sáng thiên nhiên

Được biết, "Selavia - Sen vàng nơi đảo ngọc" là dự án có tổng số vốn đầu tư lên đến hơn 30.000 tỉ đồng thuộc khu phức hợp đa chức năng, quy mô lên tới 300 hecta. Sản phẩm tại Selavia cũng vô cùng đa dạng với Villa Resort; Nhà phố thương mại - Shophouse; Biệt thự 6 sao 3 mặt hướng biển; Luxury Villas biệt lập. Với vị thế đặc biệt, không bị các dự án cao tầng khác che chắn tầm nhìn, Selavia mang đến tầm nhìn đẹp, hướng trực diện vịnh biển và bình minh trên vịnh kỳ quan.



Bên cạnh đó, nhằm mang tới chất lượng hoàn hảo nhất, chủ đầu tư đã mời các chuyên gia thiết kế hàng đầu trong nước và quốc tế tham gia đội ngũ phát triển dự án như: Surbana (Singapore), Southland Development (Mỹ), Kume Design (Nhật Bản), Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land; HOSE: SCR; công ty thuộc hệ thống TTC với 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản).

"Tại Selavia, chúng tôi chú trọng đến những đặc quyền của cư dân vượt trên cả sự hưởng thụ và niềm kiêu hãnh. Khi giới thượng lưu lựa chọn siêu Dự án Khu phức hợp Selavia cũng đồng nghĩa chọn gia nhập cộng đồng những người giàu có, biết cách tận hưởng và sở hữu cho mình một nơi nghỉ dưỡng tinh tế đẳng cấp, xứng tầm, mang giá trị gia tăng bền vững", đại diện TTC Phú Quốc chia sẻ.