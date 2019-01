Trúng 77,2 tỉ đồng giải Jackpot 1 đầu tiên của năm 2019

15/01/2019 19:50

Lúc 19 giờ ngày 15-1, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) công bố kỳ quay số mở thưởng 228 có 1 vé loại hình Power 6/55 trúng giải Jackpot 1, trị giá 77,2 tỉ đồng.

Tờ vé số may mắn này có dãy số 06-29-22-13-30-04 và số đặc biệt là 52, được phát hành từ điểm bán hàng số 177 đường ĐT 745, xã An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Như vậy, đây là tờ vé số loại hình Power 6/55 đầu tiên của năm 2019 trúng giải độc đắc 1.

Trước đó, vào ngày 1 và 5-1 có 2 vé Power 6/55 trúng giải độc đắc 2 (Jackpot 2) với tổng giá trị hơn 7 tỉ đồng.

Theo số liệu của Vietlott, năm 2018, giải Jackpot đã có 73 người trúng với tổng số tiền thưởng hơn 1.700 tỉ đồng. Vietlott đã phát triển kinh doanh thêm 14 địa phương, mở rộng địa bàn vé số điện toán đến 48 tỉnh, thành phố, nộp ngân sách địa phương gần 1.200 tỉ đồng (tăng khoảng 10% so với năm trước)

Tin- ảnh: Thy Thơ