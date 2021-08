UBND TP đồng thời thống nhất giao Công an TP bổ sung thêm cho Sở Công Thương TP khoảng 20.000 giấy đi đường để cấp cho lực lượng nhân viên hệ thống bán lẻ nhằm bổ sung thêm lực lượng chuẩn bị đơn hàng theo combo, đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân.

Còn về giấy đi đường, đến chiều 29-8, Sở Công Thương TP HCM đã giải quyết cấp 97% trong tổng số 40.000 giấy đi đường do Công an TP phân bổ. Trong đó, đã cấp 100% giấy đi đường cho các hồ sơ đăng ký được duyệt là nhân viên giao hàng của các hệ thống phân phối. "Nếu có thêm 20.000 giấy đi đường này tương ứng với các siêu thị, cửa hàng sẽ được bổ sung 20.000 nhân viên cho các khâu nhập hàng, soạn đơn hàng, thu ngân và cả giao hàng… từ đó, tiến độ thực hiện các đơn hàng cũng sẽ được cải thiện so với hiện tại" – đại diện Sở Công Thương cho hay.