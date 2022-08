Ngày 16-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm, làm việc với Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel).



Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, làm việc với Viettel - Ảnh: Nhật Bắc

Tại buổi làm việc, Đại tá Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Viettel, cho biết Viettel là doanh nghiệp nhà nước tiên phong trong thực thi chiến lược quốc gia về lĩnh vực viễn thông -CNTT và công nghiệp quốc phòng công nghệ cao. Lợi nhuận trước thuế các năm gần đây của Viettel luôn duy trì trên 40.000 tỉ đồng/năm, tỉ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu luôn duy trì trên 25%. Hai năm liên tiếp (2020, 2021), Viettel là doanh nghiệp Việt Nam có sức ảnh hưởng nhất về đổi mới sáng tạo khu vực Nam Á và Đông Nam Á.

Viettel là thương hiệu viễn thông giá trị nhất Việt Nam, đứng số 1 tại Đông Nam Á, đứng thứ 10 châu Á và thứ 18 trong số các nhà mạng có giá trị lớn nhất thế giới năm 2022.

Viettel đồng thời cũng là doanh nghiệp tiên phong trong hoạt động đầu tư ra nước ngoài với 10 thị trường có tổng dân số 260 triệu dân, tại 3 châu lục. Đến nay, 7/10 thị trường kinh doanh đã có lợi nhuận, dòng tiền về nước những năm gần đây ở mức 250-350 triệu USD/ năm và đã thu về 900,3 triệu USD, tương đương 62% tổng đầu tư.

Đáng chú ý, với vai trò hạt nhân xây dựng tổ hợp công nghiệp quốc phòng công nghệ cao của Việt Nam, Viettel đã và đang nghiên cứu, sản xuất hơn 50 chủng loại sản phẩm thuộc 10 ngành trang bị kỹ thuật công nghệ cao để cung cấp cho quân đội. Hệ sinh thái sản phẩm của Viettel được xây dựng theo mô hình tác chiến C5ISR hiện đại nhất trên thế giới.

Viettel cũng đóng góp khoảng 15.000 tỉ đồng cho các hoạt động trách nhiệm xã hội.

Lãnh đạo Viettel đề xuất Thủ tướng Chính phủ giao cho Viettel một số nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng an ninh. Trong đó, mong muốn được tham gia nghiên cứu, thiết kế, sản xuất chip phục vụ nhu cầu nội địa và hướng tới xuất khẩu; nghiên cứu công nghệ năng lượng xanh, hiện đại hóa các cơ sở hạ tầng quan trọng như giao thông vận tải, logistics, đô thị…

Đồng thời, đề xuất bổ sung hành lang pháp lý mới cho các doanh nghiệp nhà nước, trong đó có đề xuất cơ chế đánh giá hiệu quả đầu tư trên tổng thể thay cho việc đánh giá dựa trên các khoản mục, dự án đầu tư riêng lẻ và cơ chế thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm cho hoạt động đầu tư vào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng yêu cầu Viettel đầu tư nghiên cứu, sản xuất chip

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận và biểu dương sự phát triển nhanh và bền vững của Viettel, đã chuyển đổi mô hình rất thành công từ chủ yếu phục vụ quốc phòng sang mô hình lưỡng dụng, vừa phục vụ quốc phòng, vừa phát triển kinh tế-xã hội hiệu quả, đúng hướng, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổng kết mô hình Viettel sau 30 năm thực hiện, rút ra các bài học kinh nghiệm trong xây dựng và phát triển một tập đoàn kinh tế nhà nước.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng lưu ý tập đoàn đề cao trách nhiệm, "thượng tôn pháp luật", hoạt động đúng pháp luật, thực thi pháp luật nghiêm túc, góp phần chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.



Về công việc cụ thể, Thủ tướng nêu rõ, Viettel đầu tư nghiên cứu, sản xuất chip phục vụ đắc lực, hiệu quả chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, là một trong những tập đoàn đóng vai trò dẫn dắt quá trình này, làm trung gian thanh toán chuyển mạch, bù trừ điện tử. Cùng với đó, góp phần xây dựng dữ liệu quốc gia, tăng cường an ninh, an toàn mạng, an toàn viễn thông; phát triển các lĩnh vực viễn thám, logistics và thương mại điện tử.



Thủ tướng đề nghị tập đoàn tổng kết thực tiễn, triển khai đầu tư ra nước ngoài chắc chắn, thận trọng, hiệu quả, đúng quy định của Việt Nam và pháp luật nước sở tại; góp phần vào hòa bình, hợp tác, phát triển, xây dựng quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam và các nước.

Về các đề xuất, kiến nghị của tập đoàn, Thủ tướng giao các Bộ trưởng, trưởng ngành chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất, giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Những vấn đề vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.