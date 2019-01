Tưng bừng mua sắm

31/01/2019 07:21

Trong 3 ngày 28, 29 và 30 Tết, các doanh nghiệp (DN) bình ổn thị trường phối hợp cùng các siêu thị giảm giá sâu 10%-15% đối với một số mặt hàng thịt heo, thịt gà, trứng gà/vịt… Sức mua sẽ bùng nổ trong 3 ngày đó.



Thực phẩm bắt đầu giảm giá sâu

Cho kê thêm 2 hàng dài thùng mút xốp chất đầy chả lụa (bên trên mỗi thùng phủ 1 lớp nước đá vẩy để bảo quản sản phẩm), bà Phạm Thị Tâm Tuyền, Giám đốc Co.opmart Lý Thường Kiệt, cho biết phải bố trí quầy dã chiến như vậy mới đủ không gian và lượng hàng cho khách mua sắm. "Từ nay đến 30 Tết, khách sẽ mua nhiều thực phẩm chế biến và thực phẩm tươi sống như thịt heo, rau củ, trái cây, bánh tét, bánh chưng…" - bà Tuyền nói.

Ghi nhận sơ bộ của các hệ thống siêu thị trên địa bàn TP HCM, sau 23 tháng chạp sức mua đã tăng gấp đôi, có nơi gấp 3-4 lần so với ngày thường và tăng ít nhất 10% - 20% so với cùng kỳ Tết 2018. Giá trị đơn hàng cũng đã được nâng lên so với trước, ít nhất 500.000 - 700.000 đồng cho 1 lượt mua sắm tại các siêu thị nhỏ và trên 1 triệu đồng tại các siêu thị lớn.

Sức mua tại các siêu thị đã tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường Ảnh: Tấn Thạnh

Ông Lê Hữu Tình, Giám đốc marketing Emart Việt Nam, cho hay từ cuối tuần rồi, sức mua đã tăng gấp 5 lần ngày thường. Lượng khách sắm Tết tại siêu thị tăng thêm mỗi ngày, đặc biệt là vào buổi tối. Dù Emart đã bố trí thêm nhiều quầy tính tiền nhưng vẫn bị quá tải, khách phải xếp hàng chờ khá lâu. Lượng khách tăng nhanh một phần do đã sát Tết, nhu cầu mua sắm tiêu dùng tăng nhưng một phần do siêu thị đang khuyến mãi đậm các mặt hàng bia rượu, nước giải khát, hàng tươi sống.

MM Mega Market đang khuyến mãi 20%-45% đối với thịt bò, thủy hải sản, rau VietGAP Đà Lạt, kéo dài tới 30 Tết. Big C giảm giá đến 49% đối với hơn 700 sản phẩm bánh kẹo Tết. Với hàng thực phẩm, dự báo nhu cầu mua hàng thực phẩm tươi sống tại Big C dự báo tăng khoảng 50%; hiện sức tiêu thụ nhóm sản phẩm tươi như rau xanh, trái cây, thịt gia cầm, gia súc đã tăng mạnh và còn tiếp tục tăng trong vài ngày tới. Tại Co.opmart, trọng tâm khuyến mãi là mặt hàng rau củ quả, bánh kẹo, nước giải khát và đặc biệt là nhóm thực phẩm công nghệ (lạp xưởng, chả lụa, chả giò, thủy hải sản đông lạnh…), rau củ quả, trái cây, thịt gia súc, gia cầm…

Xoay xở giao hàng

Theo các DN, đến thời điểm này, giá cả thị trường vẫn ổn định, nguồn cung rất dồi dào. Tại kênh bán lẻ truyền thống, lượng hàng về 3 chợ đầu mối Bình Điền, Thủ Đức, Hóc Môn đã tăng gấp rưỡi ngày thường. Một số mặt hàng trái cây chưng Tết như quýt hồng, xoài cát Hòa Lộc lượng về tương đối ít.

Các DN bình ổn mặt hàng lương thực, thực phẩm và hàng thiết yếu đang đau đầu xoay xở cách đưa hàng ra thị trường. Mọi năm, UBND TP HCM cho phép xe tải nhỏ của các DN bình ổn chạy 24/24 giờ trong thời gian cao điểm Tết nhưng năm nay, DN chỉ được đưa xe tải vào nội thành trong khung giờ quy định.

Quy định này không chỉ gây khó cho nhà cung cấp mà còn bất lợi cho nhà phân phối bởi phía cung cấp phải tăng thêm phương tiện vận chuyển để giao đủ đơn hàng trong giờ quy định, còn phía phân phối phải thêm kho chứa để bảo đảm đủ hàng bán trong điều kiện sức mua tăng gấp 2-3 lần ngày thường. Một số DN phải linh động giao hàng bằng xe máy đối với những đơn hàng gấp, cần bổ sung nhanh.

Trước nhu cầu bức thiết của DN, Sở Công Thương TP HCM đã có văn bản báo cáo và đề xuất UBND TP cho phép xe tải của DN bình ổn được lưu thông 24/24 giờ nhằm cung ứng hàng hóa kịp thời đến các điểm bán. Sáng 30-1, Văn phòng UBND TP HCM cho biết UBND TP vừa chấp thuận cho xe tải nhẹ của các doanh nghiệp vận chuyển thực phẩm tham gia chương trình bình ổn thị trường được phép vào nội thành.

Siêu thị tăng giờ mở cửa Hiện tất cả siêu thị như Co.opmart, Co.opXtra, Big C, Lotte Mart, Aeon, Emart, MM Mega Market, Vinmart... đã tăng giờ mở cửa lên thêm 1-1,5 giờ so với ngày thường: mở cửa từ 7 giờ đến 23 giờ. Từ 27 đến 29 Tết, một số siêu thị sẽ mở cửa từ 6 giờ đến 24 giờ. Riêng MM Mega Market giữ lịch mở cửa bình thường: từ 5 giờ đến 23 giờ. Ngày 30 Tết sẽ mở cửa từ 6 giờ đến 12 giờ. Từ mùng 2 đến mùng 5 Tết, các siêu thị khai trương bán hàng 1 buổi (từ 6 giờ đến 12 giờ), đến mùng 6 trở lại hoạt động bình thường.

Phương An