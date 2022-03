Ngày 20-3, tại TP HCM, Công ty Cổ phần Washup Holdings, thương hiệu rửa xe công nghệ hơi nước nóng tận nhà, đã ra mắt ứng dụng Wash Up, đồng thời giới thiệu công nghệ rửa xe và vệ sinh bằng hơi nước nóng 50 độ C, siêu tiết kiệm nước.



Nền tảng thông minh Wash Up cho phép người dùng đặt lịch rửa xe, vệ sinh xe và vệ sinh điện lạnh tận nhà hoặc đến trực tiếp các trạm rửa của Wash Up trên địa bàn TP HCM với mức giá chỉ từ 40.000 đồng. Nền tảng ứng dụng này sẽ tự động tìm kiếm các trạm rửa xe có liên kết dịch vụ gần nhất trong khu vực, giúp khách hàng chủ động lựa chọn vệ sinh xe ở bất kỳ đâu, từ nhà riêng đến công ty, cơ quan, bãi xe, garage…

Công nghệ hơi nước giúp Wash Up làm sạch xe mà chỉ tiêu hao 3 lít nước/xe máy và 5 lít nước/ô tô

Ông Phạm Hoàn Vũ, người sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Washup Holdings, cho biết ứng dụng đã được nhiều khách hàng tại TP HCM trải nghiệm và ưa thích. Theo ông Vũ, dịch vụ vệ sinh xe và điện lạnh di động là một thị trường mới mẻ tại Việt Nam. Wash Up là một trong những thương hiệu đi đầu khai thác và định hình thị trường đầy tiềm năng này.

Với những công nghệ đang sở hữu, cùng đội ngũ kỹ thuật viên đông đảo, Wash Up kỳ vọng sẽ đạt được 15 triệu người dùng tại Việt Nam, hướng đến chinh phục thị trường Đông Nam Á.

"Công nghệ hơi nước nóng là công nghệ cốt lõi giúp Wash Up đảm bảo việc làm sạch xe, tiết kiệm nguồn nước và bảo vệ môi trường với mức tiêu hao chỉ 3 lít/xe máy và 5 lít/ô tô. Thống kê sơ bộ cho thấy công nghệ Wash Up tiết kiệm gần 1 triệu m3 nước sạch/năm so với rửa xe bằng nước thông thường" – ông Vũ thông tin thêm về công nghệ rửa xe bằng hơi nước nóng của Wash Up.