Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) TP Hà Nội vừa có văn bản gửi Sở Giao thông Vận tải (GTVT) về việc kiểm tra thông tin "Ứng dụng NOW hoạt động trở lại tại Hà Nội".

Ứng dụng Now vừa được đổi tên thành ShopeeFood

Theo đó, ngày 4-8-2021, báo chí đăng tải thông tin "Từ hôm nay (4-8), Now sẽ cung cấp trở lại dịch vụ đi chợ hộ và giao hàng hóa thiết yếu tại 5 quận ở Hà Nội. Ứng dụng này cho biết dựa trên quyết định của Sở GTVT, Sở TT-TT Hà Nội, dịch vụ NowFresh (đi chợ) và NowShip (giao hàng hóa thiết yếu) sẽ được hoạt động trở lại tại 5 quận gồm Cầu Giấy, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Ba Đình và Thanh Xuân dưới sự giám sát chặt chẽ...".

Đây là thông tin được báo chí trích dẫn lại từ thông báo đăng trên trang https://now.vn ngày 3-8-2021 của Công ty Cổ phần Foody - đơn vị quản lý vận hành ứng dụng NOW. Công ty Cổ phần Foody có trụ sở tại TP HCM, là đơn vị quản lý, vận hành ứng dụng NOW. Hiện tại, Công ty Cổ phần Foody thông qua ứng dụng NOW đang cung cấp dịch vụ NowFresh và NowShip.

Qua xác minh, Sở TT-TT xác định Công ty Cổ phần Foody đăng tải thông báo có nội dung không rõ ràng đã gây hiểu nhầm cho người đọc NOW được Sở GTVT Hà Nội, Sở TT-TT Hà Nội cấp mã xác nhận cho phép hoạt động chuyển phát bưu gửi trong thời gian giãn cách xã hội tại Hà Nội.

Về Công ty Cổ phần GoFast (đối tác thực hiện chuyển phát của NOW) là đơn vị hoạt động lĩnh vực bưu chính, chuyển phát, trụ sở chính tại TP HCM. Công ty có chi nhánh tại TP Hà Nội theo. Công ty Cổ phần GoFast đã được Bộ TT-TT cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính với các dịch vụ: dịch vụ thư không có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 2 kg; dịch vụ thư có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc trên 2 kg; dịch vụ gói, kiện hàng hóa. Chi nhánh Công ty Cổ phần GoFast tại Hà Nội được Sở TT-TT Hà Nội cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính trên địa bàn Hà Nội.

Ngày 4-8-2021, Sở GTVT Hà Nội đã cấp mã xác nhận hoạt động đối với xe môtô, xe hai bánh cho 150 nhân viên của Chi nhánh Công ty Cổ phần GoFast tại Hà Nội trong thời gian giãn cách xã hội trên địa bàn TP Như vậy, Công ty Cổ phần GoFast thực hiện cung ứng dịch vụ chuyển phát hàng hóa, bưu gửi trên địa bàn TP Hà Nội cho ứng dụng Now là phù hợp điều kiện thực tế và quy định hiện hành.

Sở TT-TT Hà Nội cho biết căn cứ kết quả kiểm tra, xác minh, Sở sẽ chuyển hồ sơ đề nghị Sở TT-TT TP HCM yêu cầu Công ty Cổ phần Foody đính chính lại thông tin tránh gây hiểu nhầm cho người đọc; xác minh, làm rõ hoạt động cung ứng dịch vụ bưu chính của Công ty Cổ phần Foody và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật.

Trước đó, từ 24-7, Hà Nội bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17 của UBND TP Hà Nội. TP Hà Nội thực hiện cấm shipper hoạt động, đặc biệt là shipper thuộc các ứng dụng giao hàng. Việc cấm shipper là đối tác của các ứng dụng công nghệ kết nối như Grab, be, Gojek, My Go, FastGo… để Hà Nội dễ quản lý trong việc truy vết và phòng, chống dịch bệnh.

Theo đó, 24-702021, Sở GTVT Hà Nội đã có văn bản yêu cầu dừng các hoạt động vận tải vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe môtô (bao gồm có sử dụng phần mềm ứng dụng công nghệ kết nối). Yêu cầu tất cả các đơn vị cung cấp phần mềm dừng việc cung cấp ứng dụng từ ngày 24-7 đến khi có thông báo mới đối với việc vận chuyển hành khách, hàng hóa, hàng hóa bằng xe môtô.

Tuy nhiên, bên cạnh những ứng dụng công nghệ kết nối giao hàng, vận chuyển khách bằng môtô 2 bánh chấp hành nghiêm quy định và yêu cầu của Sở GTVT Hà Nội thì vẫn có những ứng dụng giao hàng, thức ăn vẫn bất chấp lệnh cấm hoạt động, dù đã được nhắc nhở trước đó. Việc này không những tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn công tác phòng chống dịch trong cộng đồng trên địa bàn TP Hà Nội mà còn gây tâm lý bất ổn, thiếu công bằng với những ứng dụng kết nối đang chấp hành nghiêm quy định.

Sở GTVT Hà Nội sau đó đã có văn bản gửi Sở TT-TT Hà Nội đề nghị xác minh việc ứng dụng NOW thông báo hoạt động trở lại NOW Fresh trên địa bàn Hà Nội. Sở này cho biết ngày 3-8-2021 đơn vị này đã xác nhận cho 150 xe môtô, xe hai bánh vận chuyển bưu gửi của Công ty CP GoFast tại Hà Nội (GoFast trực thuộc Công ty CP Foody, đơn vị vận hành Now).

Do vậy, Sở GTVT Hà Nội đề nghị Sở TT-TT thông kiểm tra, xác minh thông tin; phối hợp với các cơ quan chức năng có biện pháp kiểm tra, giám sát các đơn vị bưu chính đã được cấp mã xác nhận hoạt động vận chuyển hàng hóa bưu gửi theo đúng quy định hay chưa.

Ứng dụng NOW thuộc Công ty Cổ phần Foody, là một dịch vụ đặt món ăn trực tuyến và giao tận nơi theo yêu cầu của khách hàng. Từ ngày 18-8, NOW đổi tên thành ShopeeFood.