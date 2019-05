Ứng dụng VietinBank iPay Mobile ngày càng “được lòng” người dùng

02/05/2019 15:29

Số hóa là một xu thế bắt buộc đối với ngành ngân hàng khi làn sóng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã có tác động sâu rộng đến mọi mặt của cuộc sống. Việc khách hàng sử dụng công nghệ trong giao dịch với ngân hàng trở nên quen thuộc. Hiện nay, hầu hết các ngân hàng đều đầu tư đẩy mạnh cho dịch vụ Mobile Banking (ứng dụng ngân hàng trên điện thoại di động).

Đơn cử như VietinBank là một trong những ngân hàng đón đầu xu thế này. Bên cạnh các tính năng quen thuộc như chuyển tiền, gửi tiền tiết kiệm, thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại, ứng dụng di động của VietinBank là VietinBank iPay Mobile còn được tích hợp đa dạng các tính năng như thanh toán QR Pay, đặt vé máy bay, vé xem phim, đặt phòng khách sạn… Chính nhờ sự đa dạng và gần gũi, năm 2018 ứng dụng VietinBank iPay Mobile Banking ghi nhận con số người dùng tăng mạnh, đạt trên 1,5 triệu khách hàng.

Có tới 1,5 triệu khách hàng dùng VietinBank iPay Mobile trong năm 2018

Đặt vé máy bay chỉ với vài bước "chạm"



Tính năng đặt vé trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile đang là hình thức đặt vé được đánh giá là nhanh và thuận tiện nhất hiện nay. Để đặt vé, khách hàng chỉ cần lựa chọn hành trình bay (thời gian, địa điểm), ứng dụng sẽ tự động đề xuất chuyến bay phù hợp của hơn 30 hãng hàng không trong nước và quốc tế. Các chuyến bay được sắp xếp khoa học, theo nhiều tiêu chí như mức giá, thời gian, hãng bay... nhờ đó, khách hàng dễ dàng hơn trong việc lựa chọn cho mình một chuyến bay phù hợp.

Sau bước điền thông tin hành khách, thanh toán, xác thực giao dịch là quá trình đặt vé hoàn tất, nhanh và dễ dàng thực hiện hơn so với hầu hết các hình thức đặt vé máy bay khác. Đặc biệt, việc thanh toán sẽ được thực hiện ngay trên ứng dụng, khách hàng không cần phải nhập thông tin tài khoản ngân hàng để thanh toán, do vậy, thông tin của khách hàng được đảm bảo an toàn hơn.

Dễ dàng tìm kiếm và đặt phòng khách sạn trên cả nước

Tìm kiếm, đặt phòng khách sạn là tính năng ưu việt trên VietinBank iPay Mobile

Nằm trong cụm tiện ích đặt vé, bên cạnh đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn là một trong những tính năng trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile được khách hàng yêu thích thời gian gần đây. Không cần phải tốn nhiều thời gian tìm kiếm, so sánh giá phòng trên nhiều website đặt phòng, hay phải liên hệ đại lý, với VietinBank iPay Mobile, khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm, đặt phòng và thanh toán chỉ với vài thao tác đơn giản.



Xu hướng dùng QR Pay để thanh toán

Quét mã QR Pay đang trở thành 1 thói quen thanh toán của nhiều khách hàng

Thời gian gần đây, dùng QR Pay trên VietinBank iPay Mobile, quét mã VNPAY - QR để thanh toán khi đi mua sắm, ăn uống, đi taxi, thanh toán tiền điện, cước điện thoại, internet, truyền hình… đã trở nên gần gũi với một bộ phận lớn khách hàng.



Ưu điểm nổi bật của QR Pay là khách hàng không cần dùng tới thẻ hay tiền mặt, chỉ cần mở ứng dụng, quét mã QR, nhập số tiền, xác thực giao dịch bằng mật khẩu (hoặc bằng OTP - mật khẩu dùng một lần, vân tay, nhận diện khuôn mặt) là thanh toán thành công, quá trình này gói gọn chỉ trong vài phút.

Bên cạnh đó, thanh toán bằng QR Pay cũng được đánh giá là an toàn và bảo mật hơn, khách hàng hoàn toàn làm chủ quá trình thanh toán trên di động của mình, không cần cung cấp số tài khoản, số thẻ cho bất kì ai hay phải để lại trên website khi mua sắm trực tuyến.

"Trước đây chỉ dùng ứng dụng ngân hàng khi cần chuyển khoản, kiểm tra tài khoản, nhưng từ ngày biết tới các tiện ích khác trên ứng dụng như thanh toán QR Pay, đặt vé máy bay… tôi sử dụng thường xuyên hơn. So với việc phải tải thêm một ứng dụng khác về máy để đặt vé máy bay, hay thanh toán hóa đơn khi đi mua sắm thì việc dùng ngay trên ứng dụng ngân hàng thuận tiện và an toàn hơn" - chị Hạnh tại Hà Nội chia sẻ.

Hương Giang