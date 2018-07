USD ngân hàng lên 23.300 đồng/USD

23/07/2018 14:01

Lúc 13 giờ, Vietcombank niêm yết 23.190 đồng/USD mua vào, 23.260 đồng/USD bán ra, tăng 180 đồng mỗi USD so với phiên trước. Đây là mức tăng rất mạnh của USD trong nhiều ngày qua.

Tại Eximbank, giá USD được niêm yết mua vào 23.200 đồng/USD, bán ra 23.290 đồng/USD, tăng thêm 200 đồng mỗi USD so với phiên cuối tuần. Từ sáng đến giờ, biểu giá niêm yết ngoại tệ của ngân hàng này đã thay đổi nhiều lần.

Một số ngân hàng thương mại còn nâng giá bán USD ở mức cao hơn, chạm mốc 23.300 đồng/USD. Sacombank công bố giá USD mua vào 23.160 đồng/USD, bán ra 23.285 đồng mỗi USD, trong khi giá bán ra USD tiền mặt ở mức 23.300 đồng mỗi USD, tăng hơn 200 đồng/USD so với phiên cuối tuần.

Giá USD ngân hàng tăng mạnh. Ảnh: NLĐ

Giá USD trong các ngân hàng thương mại bất ngờ tăng mạnh ở phiên giao dịch đầu tuần, nhảy vọt cả trăm đồng mỗi USD so với phiên cuối tuần.

Tỉ giá trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 22.644 đồng/USD, giảm khá mạnh 16 đồng/USD so với phiên trước.

Dù vậy, tỉ giá giao dịch USD tại Sở Giao dịch của Ngân hàng Nhà nước công bố hôm nay cũng tăng mạnh so với phiên trước, ở mức 22.700 đồng/USD mua vào, 23.273 đồng/USD bán ra. Mức giá bán ra đã tăng khá mạnh 223 đồng/USD so với mức giá Ngân hàng Nhà nước bán USD can thiệp thị trường những ngày trước.

Diễn biến này cho thấy cơ quan quản lý đã nâng giá bán USD can thiệp thị trường, không có giá rẻ như những ngày trước. Giá USD bán ra của Ngân hàng Nhà nước hiện không quá cách biệt so với giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại.

Trên thị trường tự do, giá USD ngày 23-7 được một số điểm thu đổi ngoại tệ báo ở mức 23.270 đồng/USD mua vào, 23.350 đồng/USD bán ra, cao hơn không đáng kể so với giá giao dịch tại các ngân hàng thương mại. Nhân viên một điểm thu đổi ngoại tệ cho biết thời điểm cuối tuần giá USD tự do có nhích lên 23.380 đồng/USD nhưng đã giảm trở lại.

Trong khi đó, giá vàng trong nước hôm nay được các doanh nghiệp tại TP HCM công bố ở mức 36,72 triệu đồng/lượng mua vào, 36,9 triệu đồng/lượng bán ra, không thay đổi nhiều so với phiên cuối tuần. Giá vàng thế giới hiện ở mức 1.230 USD/ounce, khá ổn định so với phiên cuối tuần. Hiện khoảng cách chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục ở mức cao, khi giá thế giới đang cao hơn trong nước tới 2,6 triệu đồng/lượng.





T.Phương