27/02/2019 10:57

USD tự do tiếp tục rẻ hơn trong ngân hàng. Ảnh: NLĐ

Ngân hàng Nhà nước công bố tỉ giá trung tâm 22.908 đồng/USD, giảm 2 đồng/USD so với ngày trước.

Giá USD trong các ngân hàng thương mại tiếp tục ổn định quanh mức 23.150 đồng/USD mua vào, 23.250 đồng/USD bán ra, giá mua vào USD bằng tiền mặt ở mức 23.150 đồng mỗi USD.

Trên thị trường tự do, các điểm thu đổi ngoại tệ tiếp tục giao dịch đồng USD ở mức thấp hơn so với ngân hàng thương mại. Lúc 10 giờ, USD tự do tại TP HCM được giao dịch 23.190 đồng/USD mua vào, 23.230 đồng/USD bán ra, chiều mua vào cao hơn nhưng chiều bán ra thấp hơn 20 đồng mỗi USD so với trong ngân hàng.

So với tuần trước, giá USD trên thị trường tự do tiếp tục giảm khoảng 30 đồng mỗi USD.

Theo một số chuyên gia, thanh khoản ngoại tệ ở các ngân hàng hiện khá dồi dào khi nguồn ngoại tệ đầu năm đổ về Việt Nam tiếp tục khả quan như từ kiều hối, giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)… Điều này giúp Ngân hàng Nhà nước tiếp tục mua vào USD bổ sung dự trữ ngoại hối.

Trên thị trường, giá vàng SJC được các doanh nghiệp niêm yết phổ biến quanh mức 36,95 triệu đồng/lượng mua vào, 37,05 triệu đồng/lượng bán ra, tăng khoảng 20.000 đồng mỗi lượng so với sáng hôm qua. Giá vàng tiếp tục đứng vững trên vùng 37 triệu đồng/lượng trong gần 2 tuần qua.

Cùng thời điểm này, giá vàng thế giới ở mức 1.329 USD/ounce, trụ vững trên vùng 1.320 USD/ounce từ nhiều ngày qua.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 37,2 triệu đồng/lượng, cao hơn giá vàng SJC khoảng 150.000 đồng/lượng.

T.Phương