Giá vàng SJC tiếp tục neo cao trên 48 triệu đồng/lượng. Ảnh: Lam Giang

Lúc 10 giờ 45 phút ngày 31-3, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng SJC mua vào 47,1 triệu đồng/lượng, bán ra 48,3 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng/lượng so với giá đóng cửa hôm qua.

Tại Hà Nội, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào 46,8 triệu đồng/lượng, bán ra 47,8 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giá mua vào - bán ra tiếp tục được doanh nghiệp đẩy lên tới 1,2 triệu đồng/lượng - mức cao kỷ lục dù thị trường vàng trong nước gần như không có giao dịch. Hiện nhiều tiệm vàng đã đóng cửa và các doanh nghiệp lớn cũng tạm ngừng một số chi nhánh để phòng ngừa dịch Covid-19.

Giá vàng nhẫn trơn, vàng trang sức 24K các loại được giao dịch ở mức 44,7 triệu đồng/lượng mua vào, 46 triệu đồng/lượng bán ra, chênh lệch giá mua – bán cũng lên tới 1,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC duy trì trên vùng 48 triệu đồng/lượng từ cuối tuần đến nay dù giá thế giới tăng khá chậm trong vùng hẹp.

Lúc 10 giờ 45, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 1.614 USD/ounce, tăng gần 10 USD/ounce so với phiên trước. Theo giới phân tích, vàng tiếp tục trở thành tài sản an toàn được các nhà đầu tư tìm kiếm trong bối cảnh lo ngại về thiệt hại kinh tế ngày càng tăng do virus SARS-CoV-2.

Theo Tập đoàn DOJI, trong khoảng 1 tuần qua, vàng đã lấy lại được vị thế là tài sản trú ẩn an toàn khi mà các nước ồ ạt bơm tiền và nguồn cung vàng vật chất bị gián đoạn do 3 nhà máy tinh chế vàng tại châu Âu đóng cửa; việc vận chuyển vàng cũng bị gián đoạn trên toàn thế giới do dịch Covid-19.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 46,15 triệu đồng/lượng, tương đương giá vàng nhẫn trơn, trang sức 24K trong khi vẫn thấp hơn giá vàng SJC khoảng 2 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường ngoại tệ, giá USD ở các ngân hàng thương mại ổn định quanh mức 23.560 đồng/USD mua vào, 23.720 đồng/USD bán ra. Giá USD tự do cũng được một số điểm thu đổi ngoại tệ tại TP HCM giao dịch mua vào 23.700 đồng/USD, bán ra 23.800 đồng/USD, không đổi so với hôm qua và giảm khoảng 100 đồng mỗi USD so với đỉnh của tuần trước.