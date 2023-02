Trong văn bản vừa gửi Tổng công ty hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, mã chứng khoán HVN), Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) đã lưu ý về khả năng bị hủy niêm yết cổ phiếu của hãng hàng không này.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022 của Vietnam Airlines, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lũy kế năm 2022 âm tới 10.452 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31-12-2022 âm 34.199 tỉ đồng. Vốn chủ sở hữu âm 10.199 tỉ đồng.

Căn cứ theo quy định của Luật Chứng khoán, HoSE lưu ý Vietnam Airlines về khả năng cổ phiếu HVN bị hủy niêm yết nếu báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 tiếp tục có lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ và, hoặc vốn chủ sở hữu là số âm.

Cổ phiếu của Vietnam Airlines bị lưu ý về khả năng hủy niêm yết

Trước đó, tháng 6-2022, HoSE đã có quyết định giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu HVN với lý do vốn chủ sở hữu âm 2.160 tỉ đồng căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2022 và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo kiểm toán 2 năm gần nhất (2020, 2021) là số âm, thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát theo quy định.

Về phía Vietnam Airlines, hãng hàng không này giải thích báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất trong 1uý IV/2022 lỗ tăng so với cùng kỳ chủ yếu do lỗ của công ty mẹ, Pacific Airlines và Công ty dịch vụ mặt đất tăng. Ngoài ra, trong báo cáo quý IV/2021, tổng công ty có phát sinh khoản lãi do thoái vốn tại công ty liên kết.

Kết quả kinh doanh của công ty mẹ cho thấy tổng doanh thu và thu nhập khác tăng 121% so với cùng kỳ chủ yếu do doanh thu cung cấp dịch vụ tăng 124%, tương đương tăng 7.721 tỉ đồng khi thị trường quốc tế đã phục hồi mạnh…

Dù vậy, chi phí liên quan đến hoạt động bán hàng, chi phí tài chính gia tăng so với cùng kỳ trong khi các khoản thu nhập khác giảm dẫn đến lỗ sau thuế của công ty mẹ tăng 346,6 tỉ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Bắt đầu từ quý IV/2022, thị trường quốc tế sẽ từng bước phục hồi, hoạt động kinh doanh của tổng công ty đã có kết quả tích cực hơn vào năm 2023. Hiện Vietnam Airlines đã hoàn thành Đề án cơ cấu lại tổng công ty giai đoạn 2021-2025, đã báo cáo cổ đông và được cấp thẩm quyền phê duyệt. Trong đề án, tổng công ty cho biết sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp để khắc phục tình trạng lỗ hợp nhất và âm vốn chủ sở hữu hợp nhất…

Cổ phiếu HVN trên sàn hiện có giá 13.100 đồng/cổ phiếu, tăng hơn 40% so với múc đáy hồi đầu tháng 11-2022 nhưng vẫn thấp hơn 50% so với cùng thời điểm này năm 2022.