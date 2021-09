Theo Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền (Công ty Chợ), trong đêm 7-9 (đêm đầu tiên tổ chức thí điểm điểm trung chuyển hàng hóa tại chợ Bình Điền đi vào hoạt động), chỉ có khoảng 9 trong tổng số 20 ô vựa đủ điều kiện lưu thông cho xe ra/vào điểm tập kết.

Tổng cộng, có khoảng 28 tấn hàng (bao gồm 9 tấn thủy hải sản, 19 tấn rau củ quả) được tập kết, trung chuyển hàng hóa tại khoảng sân giữa hai nhà lồng B-D và D-F của chợ đầu mối Bình Điền (quận 8, TP HCM), đạt khoảng 14% so với dự kiến.

"Số lượng thương nhân và khối lượng hàng còn thấp một phần là do ảnh hưởng của thời tiết mưa to và tâm lý thăm dò thị trường của thương nhân sau một thời gian dài ngưng hoạt động" - Công ty Chợ giải thích lý do lượng thương nhân hoạt động và hàng hoá tập kết tại điểm trung chuyển đạt mức thấp và cho biết thêm, trong đêm 8-9, số thương nhân sẽ lấp đầy các ô vựa tại chợ với khối lượng hàng đã đăng ký đạt khoảng 150 tấn, bao gồm các ngành hàng thịt heo, thủy hải sản, rau củ quả.

Thuỷ hải sản các tỉnh tập kết tại điểm trung chuyển chợ đầu mối Bình Điền đêm 7-9

Nhằm bảo đảm tối đa an toàn cho hoạt động tập kết, trung chuyển tại chợ, Công ty Chợ đã tăng cường các biện pháp kiểm soát phòng chống dịch như tất cả những ai ra vào chợ đều phải có giấy xét nghiệm âm tính Covid-19; đều phải được tiêm ít nhất 1 mũi vắc-xin..., các trường hợp không đáp ứng được yêu cầu này đều không được vào chợ.

Về phương án tổ chức hoạt động điểm trung chuyển này, ngày 8-9, UBND quận 8 đã có văn bản gửi các đơn vị chức năng trong quận cũng như Công ty Chợ. Theo đó, đề nghị Công ty Chợ có trách nhiệm thực hiện các nội dung như phương án xử lý khi có trường hợp mắc Covid-19; bảo đảm thực hiện đầy đủ nguyên tắc 5K theo quy định; đảm bảo việc lập danh sách cụ thể các tiểu thương cho phép hoạt động lại và cần giảm mật độ tiểu thương khi hoạt động tại chợ…

UBND quận 8 giao các phòng chức năng như phòng y tế, phòng kinh tế, phòng quản lý đô thị cùng Công an quận, UBND phường 7 (là nơi Chợ Bình Điền hoạt động) tăng cường hỗ trợ Công ty Chợ trong những ngày tới.