VietinBank là Ngân hàng an toàn nhất năm 2018

Global Finance là tạp chí tài chính uy tín thế giới được thành lập năm 1987, trụ sở chính tại New York, có độc giả tại 189 quốc gia. Độc giả của Global Finance là những lãnh đạo cấp cao, các nhà tài chính chịu trách nhiệm đầu tư và quyết định chiến lược tại các tập đoàn tài chính đa quốc gia và các định chế tài chính. Mỗi năm, Global Finance bình chọn và trao giải thưởng cho các tổ chức tài chính tốt nhất trên thế giới.

Xếp hạng Ngân hàng an toàn nhất được Global Finance tiến hành hằng năm trong 27 năm qua, trong đó xếp hạng theo quốc gia bắt đầu triển khai từ năm 2014. Bên cạnh đó còn có danh sách 50 Ngân hàng an toàn nhất thế giới, 50 Ngân hàng thương mại an toàn nhất toàn cầu, 50 Ngân hàng an toàn trong các thị trường mới nổi… Kết quả năm 2018 sẽ được công bố trong số báo in tháng 11-2018.