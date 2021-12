Anh Nguyễn Quang Định là khách hàng may mắn đầu tiên trúng thưởng iPhone 13 Pro từ VinaPhone

"Lên đời dế xịn", đón Tết đoàn viên



Chương trình từ ngày 20-11 vừa qua, song danh sách khách hàng may mắn trúng thưởng từ chương trình khuyến mãi "Săn iPhone 13 Pro cùng Vina" đã liên tục "nhảy số" lên tới gần 1000 người. Thông tin về khách hàng cũng như giải thưởng được nhà mạng minh bạch, công khai, cập nhật liên tục trên website, đủ cho thấy độ hot của chương trình vào thời điểm cuối năm này.

Là một trong những khách hàng may mắn đầu tiên trúng thưởng iPhone 13 Pro từ VinaPhone, anh Nguyễn Quang Định – Phú Xuyên, Hà Nội cho biết, ban đầu khi có thông tin về chương trình khuyến mãi, cũng chỉ tò mò muốn thử vận may xem sao, không ngờ trúng lớn. "Khi màn hình điện thoại hiện thông báo trúng thưởng và cả khi nhận được chiếc iPhone từ VinaPhone trong tay rồi, mình vẫn cảm thấy bất ngờ. Bản thân mình trước đó chưa bao giờ trúng thưởng cái gì mà nay trúng iPhone 13 Pro luôn", anh Định chia sẻ niềm vui của mình. Đã "ngắm" chiếc điện thoại này từ lâu nhưng do giá thành còn cao so với điều kiện kinh tế của mình nên dự định sắm sửa của anh vẫn chỉ là dự định cho đến khi có được vận may mỉm cười từ chương trình khuyến mại của VinaPhone.

Cũng theo anh, Tết này, với chiếc iPhone 13 Pro, anh có thể thoải mái nhắn tin, gọi điện, lướt web và chụp hình, quay phim chất lượng cao để lưu giữ những kỷ niệm bên gia đình, người thân và bạn bè.

Nhiều khách hàng vui mừng khi nhận được quà tặng từ VinaPhone

Không được may mắn như anh Định, dù chỉ trúng thưởng thẻ cào trị giá 500.000 đồng từ VinaPhone nhưng chị Nguyễn Ngọc Hiền (đến từ Bến Cát, Bình Dương) cũng không giấu nổi niềm vui của mình. Bởi với chị "Một đồng may mắn còn hơn bốn đồng tự chi", với phần thưởng của mình, chị có thể yên tâm không phải lo về cước điện thoại trong vòng 2-3 tháng tới. "Theo dõi trang thông tin về khuyến mãi của VinaPhone, mình không nghĩ là có nhiều người may mắn như vậy. Chỉ nạp cái thẻ điện thoại, gọi điện, nhắn tin hết có 20.000 đồng mà trúng thưởng lớn như vậy, ngại gì mà không làm", chị Hiền không phủ nhận việc tiếp tục "ủ mưu" để có cơ hội trúng thưởng thêm một chiếc iPhone 13 Pro như trong cơ cấu giải thưởng của chương trình.



Tự tay quyết định vận may

Chương trình khuyến mại "Săn iPhone 13 Pro cùng Vina" được triển khai dành cho khách hàng thuê bao VinaPhone trên toàn quốc từ 20-11 đến 31-12-2021. Theo đó, trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng là thuê bao trả trước tiêu dùng tài khoản chính từ 20.000 đồng trong tuần, khách hàng là thuê bao trả sau thanh toán cước từ 20.000 đồng sẽ nhận ngay một mã dự thưởng (MDT), tham gia chương trình và có cơ hội may mắn trúng một trong 120 chiếc iPhone 13 Pro và hàng ngàn giải thưởng hấp dẫn khác. Tổng giá trị giải thưởng của chương trình lên đến 4,3 tỷ đồng. Đây cũng là chương trình khuyến mãi lớn nhất trong năm 2021, đánh dấu hành trình 25 năm vàng son đồng hành của VinaPhone cùng khách hàng Việt.

Điểm đặc biệt của chương trình là khách hàng có thể tự tay quyết định vận may cho mình. Cứ mỗi chi tiêu 20.000 đồng trên tài khoản VinaPhone sẽ tương ứng với 01 MDT. Sau khi nhận được mã dự thưởng từ chương trình, khách hàng chỉ cần vào app My VNPT, nhấp vào icon "Săn iPhone 13" trên trang chủ, hoặc chọn chuyên mục "Giải trí" và tiến hành quay thưởng. Khách hàng có thể quay 1 lần cho tất cả MDT hoặc quay lần lượt từng MDT. Mỗi MDT có hiệu lực trong 24h, sau thời gian này hệ thống VinaPhone sẽ quay thưởng cho khách hàng vào ngày kế tiếp.

Chương trình khuyến mại "Săn iPhone 13 Pro cùng Vina" tiếp tục kéo dài từ nay đến hết 31/12, hiện vẫn còn hàng chục chiếc điện thoại iPhone 13 Pro và hàng ngàn phần thưởng giá trị khác đang chờ chủ nhân may mắn.

Để có thông tin chi tiết chương trình cũng như danh sách trúng thưởng, khách hàng có thể truy cập tại (https://khuyenmai.vinaphone.com.vn/) hoặc gọi tổng đài 18001091 để được giải đáp, hỗ trợ.