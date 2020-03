Sáng 30-3, nhiều người dân phản ánh đến Báo Người Lao Động tình trạng hàng loạt cửa hàng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam treo biển hết xăng, không bán xăng cho khách hàng. Nhiều người đi đường cho biết họ rất bức xúc vì xe hết xăng giữa đường phải dắt bộ trong thời tiết nắng nóng.



Nhiều cây xăng ở Quảng Nam treo bảng hết xăng trong sáng 30-3

Theo ghi nhận của chúng tôi trong sáng 30-3, tại TP Tam Kỳ không có tình trạng cây xăng treo biển hết hàng nhưng rất nhiều cây xăng ở huyện Thăng Bình thông báo hết xăng.

Clip: Người dân thất vọng vì vào đổ xăng nhưng cửa hàng báo hết

Tại Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Bình An (xã Bình An, huyện Thăng Bình), nhiều người dân ghé vào đổ xăng thì được nhân viên thông báo hết xăng, chỉ còn dầu. Tại Cửa hàng xăng dầu số 6 - Bình An (xã Bình An), 2 tấm biển ghi chữ "hết xăng" được đặt ngay phía trước cửa, nhân viên cho biết không còn xăng dầu để bán. Tương tự, tại Trạm kinh doanh xăng dầu Kế Xuyên (xã Bình Trung, huyện Thăng Bình) cũng dán bảng hết xăng, chỉ còn dầu.

Nhiều người dân đi mua xăng dầu về phục vụ sản xuất nhưng không mua được phải đem can về không

Ông Lê Nguyên Vỹ, Quản lý Trạm kinh doanh xăng dầu Kế Xuyên, cho biết cửa hàng của ông hết xăng do chưa nhập kịp. Nguyên nhân là vì trước đó các cửa hàng nghe thông tin giá xăng sẽ giảm mạnh nên nhập ít hàng. Vào ngày 29-3, Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng giảm xuống hơn 4.000 đồng/l, các cửa hàng phải bán hết số xăng đã nhập trước đó rồi mới nhập thêm hàng theo giá mới để hạn chế lỗ.

Clip: Ông Lê Nguyên Vỹ, Quản lý Trạm kinh doanh xăng dầu Kế Xuyên cho biết cửa hàng ông hết xăng, chưa nhập kịp

"Người kinh doanh thì họ phải tính toán lỗ lời, đó là chuyện bình thường mà. Nếu như hôm qua chúng tôi nhập số lượng lớn, mỗi lít xăng lỗ hơn 4.000 đồng thì ai chịu cho chúng tôi được. Hôm nay chúng tôi chưa kịp nhập xăng theo giá mới nên trong kho không còn xăng để bán" – ông Vỹ nói và cho hay khoảng trưa nay thì xăng mới về kho để bán cho người dân.

Clip: Quản lý cửa hàng lý giải vì sao hết xăng

Ông Đoàn Ngọc Sơn, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Quảng Nam, cho biết sáng 30-3, khi nghe người dân phản ánh qua đường dây nóng, ông đã cử lực lượng đi kiểm tra các cây xăng thì thực tế trong kho của họ hết hàng chứ không phải có xăng nhưng không bán cho người dân. Ông Sơn cũng cho biết nguyên nhân là do các cửa hàng sợ giá xăng giảm nên chỉ nhập hàng với số lượng ít nên có tình trạng hết xăng cục bộ. Đến trưa 30-3, nhiều cửa hàng đã nhập xăng trở lại để bán cho người dân.