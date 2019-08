7 lần điều chỉnh quy hoạch



Dự án Khu Trung tâm Chí Linh, TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) được Thủ tướng Chính phủ ký phê duyệt từ tháng 5-1996, với mục tiêu phát triển đô thị TP Vũng Tàu. Dự án có diện tích 99,7ha (thực tế chỉ còn 93,7ha do tuyến đường giao thông đi qua dự án chiếm 6ha) nằm tại phường 10, phường Thắng Nhất và phường Nguyễn An Ninh do Tổng Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng (DIC Corp) làm chủ đầu tư. Theo kế hoạch ban đầu, thời gian thực hiện dự án trong 10 năm, tức hoàn thành vào 2005. Tuy nhiên, vì nhiều lý do nên thời gian thực hiện dự án được điều chỉnh kéo dài.

Đến nay, trải qua 7 lần điều chỉnh quy hoạch trong các năm 1999, 2000, 2003, 2005, 2007, 2008 và 2016, dự án vẫn còn hơn 20ha đất chưa giải phỏng mặt bằng do vướng mắc. Quy mô dân số của dự án được duyệt ban đầu là 15.000 người nhưng đến lần thứ 7 đã tăng lên hơn 30.000 người.



Người dân theo dõi bảng đề xuất điều chỉnh quy hoạch dự án lần 8

Nhằm rà soát, phân tích, đánh giá lại toàn bộ quá trình thực hiện dự án, lần thứ 8, DIC Corp có tờ trình đề nghị điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 dự án này, với các nội dung điều chỉnh chủ yếu:



Theo đó, khu đất rộng khoảng 9.000m2 (nằm sát bên hồ Bàu Trũng, bên cụm chung cư Lakeside và Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân) vốn được quy hoạch làm công viên cây xanh nay đề xuất điều chỉnh thành đất ở tái định cư cho chính dự án. Điều chỉnh 3 khu bãi đậu xe tại khu vực Lô E3, E4 thành đất công viên cây xanh, tổng diện tích hơn 2.000m2.

Điều chỉnh khu C: Các lô mặt tiền đường 51B (từ đường Chí Linh 6 đến đường 51B) diện tích khoảng 6,54ha từ quy hoạch chung cư và quy hoạch trường tiều học thành đất ở hiện hữu chỉnh trang và tái định cư tại chỗ, tổng diện tích hơn 35.000m2 và bố trí khu đất đầu tư trường liên cấp I,II,III, diện tích hơn 24.000m2.

Đối với phần còn lại của Khu C với diện tích khoảng 9,46ha giữ nguyên theo quy hoạch được duyệt trước đây, bao gồm các lô đất quy hoạch đất nhà ở liền kề, biệt thự và khu hành chính, cơ quan với diện tích 1.915m2.

Theo ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu, dự án này đã được Bộ Xây dựng đồng ý gia hạn hoàn thành đến năm 2023. Trên cơ sở đề xuất của DIC Corp, UBND TP Vũng Tàu đã tổ chức họp dân để lấy ý kiến về lần điều chỉnh quy hoạch lần thứ 8 này.

Người dân vẫn phản ứng

Tại cuộc họp lấy ý kiến người dân diễn ra vào chiều 21-8 với sự tham dự của khoảng 400 hộ trong vùng ảnh hưởng. Tất cả các ý kiến đại diện của người dân đều không đồng ý với đề xuất của DIC Corp trong lần điều chỉnh thứ 8 này.

Theo các hộ dân, dự án đã kéo dài quá lâu nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành khiến cuộc sống người dân trong vùng ảnh hưởng gặp khó khăn từ việc sữa chữa nhà đến việc làm hộ khẩu, con cái học hành, hạ tầng không được hoàn thiện. Với 7 lần điều chỉnh trước đây, người dân đều không biết mà chỉ nghe thông tin qua báo chí, dư luận và rồi dự án vẫn chưa xong.

Các hộ dân phản đối đề xuất điều chỉnh lần 8 của chủ đầu tư

Ngoài ra, đa số các ý kiến đều phản đối việc lấy đất quy hoạch công viên cây xanh, giải trí thành nhà ở tái định cư. "Khu Chí Linh hiện giờ rất đông dân cư, cần nhiều không gian cho cộng đồng như công viên, hồ nước. Nguyện vọng của chúng tôi là vẫn giữ quy hoạch công viên cây xanh như ban đầu" - một người dân sống ở khu Chí Linh nói.

Cũng có nhiều ý kiến nghi ngại về năng lực thực hiện dự án của chủ đầu tư khi đã trải qua 7 lần điều chỉnh nhưng đến nay vẫn chưa thể hoàn thành và yêu cầu TP Vũng Tàu phải có những phương án để đốc thúc chủ đầu tư triển khai dự án theo đúng quy định và đúng thời gian, không thể kéo dài thêm được. "Liệu đây có phải là lần cuối cùng không hay là lần thứ 8 rồi lại có thêm các lần tiếp theo nữa, nếu gia hạn đến năm 2023 nhưng vẫn không hoàn thiện thì phải làm sao?" - người dân đặt câu hỏi.

Nhiều người yêu cầu chủ đầu tư cần sớm hoàn thành dự án theo đúng tiến độ, không thể kéo dài thêm nữa

Với khoảng 20 ý kiến nhưng đều không đồng ý với việc điều chỉnh lần này của chủ đầu tư, ông Vũ Hồng Thuấn cho biết sau khi ghi nhận ý kiến của người dân, UBND TP Vũng Tàu sẽ tổng hợp, có báo cáo gửi UBND tỉnh xem xét và triển khai những giải pháp phù hợp tiếp theo. "Mục tiêu của việc lấy ý kiến là để rà soát lại dự án, xem khu vực nào khả thi thì tiếp tục, khu nào khó giải phóng mặt bằng thì cải tạo chỉnh trang đô thị. Trên cơ sở những tồn tại, vướng mắc thành phố sẽ đề xuất giải pháp cho phù hợp, khả thi, bảo đảm môi trường sống tốt, đầy đủ hạ tầng cho người dân tại khu vực" - ông Thuấn khẳng định.

Ngoài các ý kiến phát biểu trong cuộc họp, người dân cũng được phát các phiếu đề xuất ý kiến gửi về các phường tổng hợp, trên cơ sở đó gửi lên UBND TP Vũng Tàu. Việc kiểm phiếu, ghi nhận ý kiến của người dân sẽ được công khai, minh bạch.