Những công trình xây dựng đã ký thầu từ trước Tết không lường trước giá thép tăng phi mã như vậy nên gặp khó, các dự án nhà ở trong khu dân cư đã nhích lên theo.



Tăng chóng mặt

Dạo quanh các tuyến đường chuyên buôn bán vật liệu xây dựng, trang trí nội thất tại TP HCM như Lý Thường Kiệt (quận 10), Võ Văn Kiệt (quận 1, quận 5)...., tới đâu chúng tôi cũng nghe các chủ cửa hàng than giá nhiều mặt hàng đã tăng chóng mặt từ đầu năm đến nay, đặt biệt là thép xây dựng. Thép phi 6-8 tăng từ 172.000 đồng/kg lên 183.000 đồng/kg, thép phi 12 từ 163.000 đồng/kg lên 180.000 đồng/kg, thép phi 18 tăng 370.000 đồng/kg lên 406.000 đồng/kg, thép phi 20 tăng 457.000 đồng lên 500.000 đồng/kg. "Công ty báo tăng thì chúng tôi phải báo với khách hàng để họ chủ động, việc này nằm ngoài ý muốn của chúng tôi" - anh Hoàng, chủ vựa vật liệu xây dựng tại quận 10, phân trần.

Cuối tuần qua, Công ty CP Thép Hòa Phát tiếp tục gửi thông báo đến khách hàng của mình về việc giá bán thép cuộn và thép cây đều tăng thêm 600.000 đồng/tấn tại thị trường miền Nam, tức khoảng 600 đồng/kg. Hiện thép cuộn Hòa Phát CB240 có giá khoảng 16.290 đồng/kg, thép D10 CB300 có giá 16.490 đồng/kg.

Chủ thầu lẫn chủ đầu tư các công trình xây dựng đều kêu trời vì giá vật liệu xây dựng tăng quá cao Ảnh: TẤN THẠNH

Thép Việt Ý cũng vừa tăng giá thép CB240 lên 16.440 đồng/kg và thép D10 CB300 lên mức 16.390 đồng/kg. Tương tự, thép cuộn CB240 thương hiệu Việt Đức cũng đã tăng vọt lên 16.600 đồng/kg và thép D10 CB300 là 16.390 đồng/kg.

Trong khi đó, thép Thái Nguyên đang có giá cao nhất so các thương hiệu khác. Thép cuộn CB240 của doanh nghiệp này hiện có giá tới 17.200 đồng/kg, còn thép D10 CB300 ở mức giá 16.650 đồng/kg, cao nhất trong 30 ngày qua.

Ông Đinh Công Khương, Chủ tịch HĐTV Công ty Thép Khương Mai, cho biết giá thép tăng mạnh một phần là do giá nguyên liệu từ quặng trên thế giới tăng mạnh thời gian gần đây. Tuy nhiên, so với giá thép thế giới thì thép trong nước hiện vẫn còn rẻ. Ví dụ thép tấm dùng làm kho xưởng (3-12 ly), giá bán trong nước tầm 21.000 đồng/kg, trong khi giá nhập về lên tới 23.000 đồng/kg. Nguyên nhân là do một số doanh nghiệp đã nhập hàng từ trước nên vẫn bán giá cũ, còn hàng mới nhập về phải 1-2 tháng mới tới nơi, cộng thêm chi phí vận chuyển đang rất cao nên dự báo thời gian tới giá thép trong nước sẽ tiếp tục tăng.

Xây dựng, bất động sản bị ảnh hưởng

Giá thép tăng cao đã nhanh chóng tác động đến nhiều lĩnh vực, đặc biệt là xây dựng và bất động sản. Ông Đoàn Văn Thanh, một người chuyên mua đất vùng ven TP HCM để xây nhà bán lại, cho biết mấy tuần nay, tuần nào ông cũng nhận được thông báo tăng giá của các nhà thầu xây dựng. Trước Tết nguyên đán, giá xây thô khoảng 3 triệu đồng/m2 nhưng nay phải 3,3 triệu đồng/m2 mới có đơn vị nhận xây, kèm điều kiện 2 tháng sẽ điều chỉnh giá một lần nếu giá thép và vật liệu xây dựng tiếp tục tăng. "Tôi đầu tư đất, xây nhà rồi bán, vì chi phí đầu tư xây dựng tăng buộc lòng tôi phải tăng giá bán nhà mới có lãi" - ông Thanh cho biết.

Ông Trương Đình Thi, Giám đốc Công ty Kiến trúc và Xây dựng Dori, nói mỗi tuần các đơn vị cung cấp đều báo giá thép tăng, kéo theo nhiều loại vật liệu khác dùng trong xây dựng như gạch, đá, cát, gỗ, ống nhựa, dây điện, bê-tông tươi... cũng tăng theo khiến giá xây dựng công trình bị đội lên rất cao. Giá ống nhựa Bình Minh tăng 15%, bê-tông tươi tăng từ 1.250 đồng/khối lên 1.280 đồng/khối. Tính chung chi phí đầu vào của một công trình xây dựng nhà ở đội lên trung bình 20% so với trước. "Chúng tôi đang triển khai 3-4 công trình nhà ở tại TP HCM, nếu tính theo giá các hợp đồng đã ký trước Tết coi như không có lãi, một vài công trình còn bị lỗ. Giờ chỉ còn cách năn nỉ chủ đầu tư chuyển sang hợp đồng giá linh hoạt chứ giữ cố định như trước thì chúng tôi sẽ bị thiệt hại" - ông Thi nói.

Chủ đầu tư một dự án bất động sản lớn tại quận 7 cho biết công ty ông đã ký hợp đồng với đơn vị tổng thầu dự án với giá ban đầu trên 700 tỉ đồng cho công trình 2 tòa căn hộ cao tầng. Sau một thời gian, dự án bị gián đoạn vì thủ tục pháp lý, nay tái khởi động thì tổng thầu đề nghị đàm phán lại giá theo hướng tăng thêm từ 10%-12% vì giá vật liệu xây dựng tăng khá nhiều. "Nếu áp dụng giá xây dựng mới, chắc chắn giá thành công trình sẽ đội lên khá nhiều, khi đó buộc lòng chúng tôi phải điều chỉnh lại giá bán căn hộ" - chủ đầu tư dự án này cho biết.